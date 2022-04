Une bordée de neige printanière complique les déplacements dans la région de Montréal

Les précipitations de neige en provenance des États-Unis qui ont commencé à s’abattre sur le Québec en fin de nuit atteignaient déjà 6 à 8 centimètres d’épaisseur en début de matinée. Le système doit laisser jusqu’à une douzaine de centimètres de neige lourde et fondante à Montréal.

Cette bordée tardive pour la saison dans le sud du Québec a pris par surprise de nombreux automobilistes qui avaient déjà fait installer leurs pneus d’été et qui ont choisi de prendre tout de même la route.

La Sûreté du Québec rapporte plusieurs dizaines de sorties de route et d’accrochages sur le réseau.

Le MTQ recommande fortement aux automobilistes qui ont fait poser leurs pneus d'été de ne pas prendre la route dans ces conditions.

Selon le porte-parole du ministère des Transports du Québec, Gilles Payer, la neige lourde et mouillée bouche les drains et les canaux d’évacuation, ce qui cause des accumulations d’eau et de gadoue parfois épaisse sur la chaussée.

Si les routes sont essentiellement dégagées à Montréal elles demeurent couvertes à partiellement couvertes de neige en Montérégie ainsi que dans Lanaudière et les Laurentides.

Les rues et les boulevards n'avaient pas été déneigés ni salés dans plusieurs villes où on croyait en avoir terminé avec l'hiver. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

De nombreuses routes et boulevards n’ont également pas été déneigés ni salés, particulièrement en périphérie de Montréal. La prudence est de mise partout sur le réseau routier qui se retrouve ce matin sous une couche de neige lourde et mouillée.

Les vents qui souffleront de 30 à 50 km/h jusqu’à demain provoquent des bourrasques de neige parfois intenses.

Plus de 35 000 clients d’Hydro-Québec sont aussi privés d’électricité à Montréal, Laval, en Montérégie, dans Lanaudière et les Laurentides.

Les précipitations devraient se poursuivent sous forme de pluie et de neige jusque dans la dans la nuit prochaine, selon les prévisions en cours.