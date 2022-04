La route 175 paralysée en raison des conditions météorologiques

La neige qui tombe présentement sur la région perturbe la circulation dans certains secteurs et rend les conditions routières particulièrement difficiles.

La route 175, dans la réserve faunique des Laurentides, est temporairement fermée en direction de Québec à la suite d’un accident survenu au kilomètre 195, peu avant 10 h.

Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, cinq camions-remorques sont coincés dans une pente en raison de la chaussée glissante.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a aussi annoncé la fermeture de la route 169 aux véhicules lourds.

Jusqu’à dix centimètres de neige sont attendus d’ici à mercredi au Lac-Saint-Jean. À Saguenay, on prévoit une accumulation de deux centimètres mardi et de deux à quatre centimètres supplémentaires en soirée et pendant la nuit.

Des rafales pouvant atteindre 60 kilomètres/heure sont aussi à prévoir.