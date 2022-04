Le Syndicat des paramédics déplore le manque d’ambulancier sur la Côte-Nord

Il n'y a pas eu d'ambulances à Baie-Trinité du 10 au 13 avril, à Manic-5 du 8 au 12 avril et à Rivière-au-Tonnerre le 10 et le 11 avril.

Si je ne me trompe pas, il y a seulement sept ambulanciers paramédicaux qui comblent 16 des postes temps plein possible [pour le secteur qui couvre] Rivière-au-Tonnerre, Havre-Saint-Pierre et Natashquan , dit le président du syndicat, Daniel Charette.

Daniel Charette ajoute que souvent, à Havre-Saint-Pierre, au lieu d’avoir quatre ambulanciers paramédicaux en fonction, il va y avoir juste trois (archives). Photo : Radio-Canada

« Sur la Côte-Nord, depuis plusieurs années, la quantité d’ambulanciers paramédicaux qui restent ou qui ont pris des postes à temps plein diminue. » — Une citation de Daniel Charette, président du Syndicat des paramédics de la Moyenne et Basse-Côte-Nord

Mercredi dernier, l’entreprise Paraxion a eu besoin d’engager des ambulanciers d'agence pour couvrir les secteurs de Rivière-au-Tonnerre, Baie-Trinité et Manic-5.

En plus de recourir aux agences, afin de combler les quarts de travail, M. Charette indique que les employeurs doivent se tourner vers des heures supplémentaires et des ambulances des autres points de service .

Pour expliquer cette situation, il explique qu’il y a une prime de rétention à partir de Sept-Îles qui n'existe pas dans certains centres . Si on se compare à d’autres milieux, dans le public, pour juste venir travailler à Sept-Îles, il y a une prime de 8 % , dit-il.

Les primes ne sont pas majorées de la même façon par rapport au public. On sait qu’une grande partie des fonds que les compagnies ambulancières reçoivent viennent directement du gouvernement. Mais, il n’y a pas d’entente pour des primes pour les déménagements et pour la relocalisation , raconte le président du syndicat.

À écouter : Entrevue de Daniel Charette à l'émission Bonjour la Côte

M. Charette propose un changement qui pourrait retenir la main-d'œuvre sur la Côte-Nord.

Pour certains ambulanciers, travailler à l’heure, c’est plus intéressant. Quand tu travailles à l’heure, tu as toutes tes heures de payer. Tu n’es pas toujours de garde à la maison. Quand tu lâches ta radio en fin de quart de travail, c’est intéressant de savoir que tu peux aller te reposer et que tu n’auras plus d’appel , dit-il.

Selon l’ambassadeur de la corporation des paramédics du Québec, Jean-Jacques Lapointe, les ambulances sont en manque d’effectifs à travers la province.