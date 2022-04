Monaco de Trois-Rivières : le procès s’amorce, quatre ans après le dépôt de la poursuite

Le jeune coureur automobile américain et sa famille accusent le Monaco, le Grand Prix de Trois-Rivières, le Championnat de karting de l’est du Canada et ASN Canada de négligence dans l’aménagement de la piste et leur réclament 26,3 millions $ en dommages.

Ayrton Climo et sa mère assistent par visioconférence au procès qui se déroule en anglais. Le premier témoin, sur une dizaine, appelé à la barre est le père du jeune homme aujourd’hui âgé de 26 ans.

Le 1er août 2014, Ayrton Climo avait perdu la maîtrise de son véhicule et heurté une botte de foin avant d’être éjecté. Il avait par la suite été happé par deux karts.

Le pilote américain Ayrton Climo blâme l'organisation du Monaco de Trois-Rivières pour son accident survenu en 2014 lors d'une séance d'entraînement. Photo : Radio-Canada / Archives

Il avait subi un grave traumatisme crânien et ne serait plus en mesure de gagner sa vie en raison de l’accident.

Le jeune homme a dû être hospitalisé pendant près de 50 jours à Trois-Rivières avant d’être transféré dans un centre hospitalier de la Virginie, aux États-Unis. Il a subi trois interventions chirurgicales au cerveau et au crâne lors de son passage à Trois-Rivières.

Son père Edward Thomas Climo affirme qu’au moment de l’accident, son fils alors âgé de 18 ans s’apprêtait à commencer des études universitaires en physique.

Il a raconté avoir fait des vérifications auprès de l’organisation de la course après avoir vu une vidéo qui montrait que le circuit avant d’y inscrire son fils. Il était inquiet parce que des barrières de bétons exposées se trouvaient en bordure du trajet.

Le 31 juillet 2014, alors qu’il accompagnait son fils à Trois-Rivières pour un tour de piste exploratoire, il affirme avoir été préoccupé par la configuration du virage 5.

La courbe qui serait en cause dans l'accident du pilote de course Ayrton Climo, selon le plaignant. Photo : Radio-Canada

La barrière de béton aurait été repoussée pour laisser davantage d’amplitude au virage de sorte qu’une réparation de béton sur la chaussée était exposée.

Un événement éprouvant

Le père du coureur automobile, encore ébranlé, a raconté comment il a vécu l’accident d’Ayrton Climo, survenu au 7e tour de la séance d’essais dans sa catégorie.

Son fils était en tête lorsqu’il est passé sur la réparation de béton au virage 5 et que son bolide a rebondi.

Edward Thomas Climo, la voix étranglée par l’émotion, affirme que son fils n’était plus dans son champ de vision lorsque l’accident s’est produit, juste après ce virage. La séance s’est alors arrêtée et il s’est précipité vers la piste pour retrouver son fils étendu au sol.

Celui-ci était inerte, les yeux grands ouverts et ne réagissait pas lorsque son père prononçait son nom. Il a été conduit à l’hôpital où il a été opéré au cerveau.

Son fils n’a aucun souvenir ni de l’accident ni de la course ni même d’être allé au Canada.

J’accepte que la course automobile soit un sport risqué, a lancé M. Climo, mais je n’accepte pas que la piste ou la barrière soit défectueuse et fasse le contraire de ce qu’elle est censée faire.

