Enquête Lionel Desmond: conclusions des audiences publiques

L’enquête néo-écossaise sur les raisons pour lesquelles un ancien combattant de la guerre en Afghanistan a tué trois membres de sa famille et lui-même en 2017 doit conclure ses audiences publiques cette semaine.

Lionel Desmond a servi en Afghanistan en tant que fantassin en 2007 et a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique en 2011 avant d'être libéré pour des raisons médicales de l'armée en 2015.

L'enquête a appris que Desmond était un homme désespérément malade dont le mariage était en difficulté lorsqu'il a été libéré d'un programme de traitement en établissement en août 2016 et est rentré chez lui dans l'est de la Nouvelle-Écosse.

L'homme qui dirige l'enquête, le juge de la Cour provinciale, Warren Zimmer, a dit qu'il semble que Lionel Desmond soit passé entre les mailles du filet une fois rentré chez lui. Il n'a reçu aucun traitement au cours des quatre derniers mois de sa vie.

L'épouse de Lionel Desmond, Shanna Desmond, âgée de 31 ans, et leur fille Aaliyah, 10 ans, font partie des victimes. Photo : Facebook

Le 3 janvier 2017, Lionel Desmond a acheté légalement un fusil semi-automatique et, plus tard dans la journée, il l'a utilisé pour tuer sa femme Shanna, leur fille de 10 ans Aaliyah et sa mère Brenda, avant de retourner l'arme contre lui. Le drame s’est produit dans la maison familiale rurale à Upper Big Tracadie, en Nouvelle-Écosse.

Les avocats impliqués dans l'enquête provinciale sur les décès doivent présenter leurs observations finales aujourd'hui et mercredi. Le juge Zimmer devrait produire un rapport final avec ses recommandations cet automne.