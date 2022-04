Affaire Kim Lebel : le SPVQ intervient 3000 fois par année avec le Pech

Depuis une vingtaine d’années, des intervenants de Pech accompagnent les policiers dans des situations impliquant des personnes qui vivent une situation de crise psychosociale ou psychiatrique.

Les policiers sont assez formés. Ils sont très proactifs aussi dans ce genre de situation. Le SPVQ a été le premier à accepter les équipes mixtes, c'est-à-dire un partenariat avec les organismes communautaires comme le nôtre , explique le directeur général de Pech, Benoît Côté.

Benoît Côté, directeur du Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH) Photo : Radio-Canada / Nicolas Bilodeau

3000 interventions annuelles

Sans vouloir commenter précisément le cas de Kim Lebel, dont les parents menacent de poursuivre le SPVQ, le directeur général de Pech souligne que les interventions se font généralement rapidement.

L’organisme communautaire participe à environ 3000 interventions par année avec le SPVQ en matière de santé mentale.

Dans un contexte de crise, on déploie deux intervenants de Pech à la demande des policiers. On procède à l'intervention dans un premier temps avec les policiers. Dans 75 % du temps, le policier peut quitter et on continue à faire l'intervention , explique Benoît Côté au micro de l’émission Première Heure.

Lucie Drouin et Daniel Lebel sont les parents de Kim Lebel. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Dossier Kim Lebel

Dans le cas de Kim Lebel, par contre, la situation semble s’être déroulée différemment. L’homme de 30 ans est accusé d'avoir tué Jacques Côté, 65 ans, à l'aide d'une arme blanche dans le secteur Lac-Saint-Charles le 6 avril dernier.

Les parents de Kim Lebel dénoncent l'inaction des agents du SPVQ et estiment que le drame aurait pu être évité.

Deux jours avant le meurtre, ils auraient contacté les policiers, s'inquiétant de l'état mental de leur fils. Ils désiraient qu'il soit placé dans un centre psychiatrique.

Après une visite au domicile de Kim Lebel, les policiers auraient décidé de ne pas intervenir davantage. On ne sait pas si le Pech a été contacté dans ce cas précis.

Les parents de l'accusé ont par contre fait les démarches et obtenu, le jour du meurtre, une ordonnance de la Cour obligeant leur fils à se soumettre à un examen psychiatrique. Or, les policiers auraient tardé à agir, selon eux, disant vouloir faire des vérifications avant de procéder.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a ouvert une enquête pour faire la lumière sur le travail des policiers dans ce dossier.

Peu d'injonctions

Selon le directeur général de Pech, les interventions policières en santé mentale à la suite d’une injonction de la Cour représentent environ 10 % des interventions annuelles.

Pour obtenir une ordonnance, il faut vraiment avoir des éléments très, très précis indiquant que la personne constitue un danger pour elle-même ou pour les autres. Ce n'est pas juste du ouï-dire. C'est très balisé par la loi. Il faut démontrer que la personne peut passer à l'acte , mentionne Benoît Côté.

Les parents de Kim Lebel étaient accompagnés dans leurs démarches par l’organisme communautaire La Boussole.