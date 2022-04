Bordée de neige tardive dans la région : prudence sur les routes

Alors que plusieurs ont profité du long week-end pascal pour chausser leurs pneus d’été sur leur voiture et pour entreprendre l’entretien de leur terrain après la fonte de la neige, voilà que Dame Nature vient jouer les trouble-fêtes. Cinq à 10 centimètres de neige sont attendus d’ici la fin de la journée de mardi sur la Mauricie et le Centre-du-Québec.

Environnement Canada a publié un bulletin météorologique spécial pour les secteurs de La Tuque et du lac Bouchette où le système dépressionnaire pourrait laisser jusqu’à 15 centimètres sur son passage.

Au lever du jour, déjà quelques centimètres s’étaient abattus sur la région rendant les conditions routières particulièrement difficiles.

La chaussée est couverte sur la majorité du réseau routier régional, notamment sur l’autoroute 40, sur le pont Laviolette, sur la route 155, sur la route 132 entre Nicolet et Yamaska et sur l’autoroute 20. Des automobilistes ont même signalé que la chaussée pouvait être glacée par endroits.

L’autoroute 55 entre Trois-Rivières et Shawinigan est partiellement couverte, tandis qu’elle est dégagée entre Bécancour et l’autoroute 20.

Le ministère des Transports (MTQ) a notamment procédé à la fermeture de la côte de la baie de Shawinigan, sur la route 153, puisque des camions lourds n’étaient pas en mesure d’y circuler. Une mesure similaire a été prise sur la route 155 à Grandes-Piles à la hauteur de la crique à Denoncourt.

La neige couvre la rue des Forges à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La visibilité est également réduite à certains endroits, comme sur le tronçon de l’autoroute 40 qui longe le lac Saint-Pierre, explique la porte-parole du ministère des Transports Roxanne Pellerin.

Des équipes du MTQ sont déployées sur le territoire, malgré la période tardive de l’année. On est dans ce qu’on appelle la post-saison. C’est une période qui suit la fin des contrats standards qui est incluse dans ces contrats. Ça permet d’assurer un entretien adéquat du réseau. Par contre, c’est sûr qu’on a moins d’effectifs qu’en janvier ou en février par exemple , ajoute-t-elle.

La neige va se poursuivre une bonne partie de l’avant-midi avant de se changer en pluie en mi-journée en raison d’un léger réchauffement de la température. Le mercure devrait atteindre plus 3 en Mauricie et plus 5 au Centre-du-Québec.

Cette pluie pourrait se mêler à de la neige à nouveau en fin de journée et au cours de la nuit avant que les précipitations ne cessent pour la journée de mercredi.