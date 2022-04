Des Calgariens veulent interdire les souffleuses à feuilles à essence

Dans une pétition en ligne, des centaines de Calgariens demandent à la Ville de Calgary de bannir les souffleuses à feuilles à essence. L’organisme communautaire responsable de la pétition, Project Calgary, reproche à ces appareils d’être bruyants et de contribuer à la pollution de l’air.

L’un des bénévoles de l’organisme, Peter Oliver, dit que des recherches montrent que les souffleuses à feuilles à essence sont de pires émettrices de carbone que les automobiles.

« Ils sont responsables d’une grande pollution sonore, particulièrement dans une époque où les gens travaillent plus que jamais à la maison. Mais ils contribuent également à la pollution de l’air de manière importante, et ils peuvent entraîner des problèmes respiratoires chez les gens. »

« Interdire les souffleuses de feuilles à essence est à portée de main alors que le conseil municipal [de Calgary] a déclaré l’urgence climatique. » — Une citation de Peter Oliver, bénévole de l’organisme Project Calgary

À son avis, il existe de nombreuses solutions plus pratiques et économiques que l’utilisation de souffleuses à essence. Notamment, les pelles, les balais, les râteaux ou encore les souffleuses à feuilles électriques.

À une époque où nous sommes confrontés à tous ces défis climatiques difficiles, celui-ci est en fait très facile à relever.

Project Calgary vise à améliorer la ville d’un point de vue économique, culturel et environnemental, peut-on lire sur leur site.

Recherche d'un équilibre

L’une des conseillères municipales de la Ville de Calgary, Kourtney Penner, s’accorde pour dire que les souffleuses à essence sont polluantes. [Elles] sont clairement une nuisance du point de vue du bruit, et elles sont une nuisance du point de vue des émissions.

C'est une bonne chose que les gens en prennent conscience, qu'ils en parlent, et que nous parlions de la façon dont nous pouvons changer collectivement le climat en tant qu’individus , a-t-elle dit.

Kourtney Penner affirme toutefois que certaines personnes souffrant d’un handicap physique peuvent trouver plus ardu d’utiliser d'autres outils plutôt qu’une souffleuse à feuilles.

La conseillère ajoute que l’interdiction de ces appareils peut également être complexe politiquement en raison des règlements ou des intérêts des entrepreneurs.

« J'aimerais bien que le conseil municipal mène cette conversation. » — Une citation de Kourtney Penner, conseillère municipale de la Ville de Calgary

Nous devons également faire preuve de leadership et de responsabilité envers les citoyens sur ce qui est possible. Et je dis que c'est aussi une partie très importante de cette conversation.

Parmi d’autres villes nord-américaines

D’autres villes à travers l’Amérique du Nord ont adopté des mesures semblables à celle proposée par Project Calgary.

L'État de Californie interdira d’ailleurs bientôt la vente de nouvelles souffleuses de feuilles et de tondeuses à gazon à essence dans le but de réduire les émissions de carbone.

Peter Oliver dit que des villes canadiennes comme Toronto et Vancouver envisagent des mesures similaires.