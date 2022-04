La ministre Andrée Laforest reconnaît qu’il y a pénurie de logements

Selon la députée caquiste de Chicoutimi, qui est aussi ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les 14 villes québécoises où le taux d'inoccupation des logements est inférieur à 1 % peuvent se considérer en situation de pénurie.

Andrée Laforest estime tout de même que la situation est sous contrôle . Elle invite d’ailleurs les municipalités aux prises avec une pénurie à soumettre des projets visant la construction de logis abordables. La ministre reconnaît de surcroît que la construction de ce type d’habitation a été négligée au cours des dernières années.

Je vous donne un exemple. Ici, on a libéré des habitations à loyer modique (HLM) qui étaient vacantes depuis cinq ans et plus pour les remettre sur le marché parce que la Loi ne le permettait pas. On est en pénurie de logements abordables. Ce qu’on a fait dans le passé, c’est qu’on a construit énormément de condos, mais on n’a pas assez construit dans le logement social ni dans le logement abordable. C’est sûr que c’est un programme très populaire présentement. J’invite toutes les municipalités à déposer un projet d’ici le 5 mai , a déclaré la ministre Laforest, à l'émission matinale C'est jamais pareil.