Neige d’avril : même les fermiers n’en veulent plus

Selon le président de Keystone Agricultural Producers, Bill Campbell, les fermiers craignent que la persistance du couvert de neige ne vienne écourter la période des semences.

Il semblerait qu’on ne sera pas dans les champs le 10 mai, a-t-il déclaré, lundi, depuis sa ferme près de Minto, dans la municipalité de Grasslands, au sud-ouest du Manitoba. On n’a pas beaucoup de marge d’erreur.

Le sud du Manitoba est toujours recouvert de neige après la tempête de la semaine dernière, et le Manitoba pourrait recevoir un autre 25 à 40 mm de précipitations plus tard cette semaine. Certaines de ces précipitations pourraient tomber sous forme de neige dans l’ouest de la province, selon les prévisions d’Environnement Canada datant du 18 avril.

Pour ces régions, cela voudrait dire que la fonte de la neige prendra de 7 à 10 jours supplémentaires, note Bill Campbell, ce qui écourte la possibilité de commencer à ensemencer les champs avant la période optimale débutant le 15 mai.

Il n’y a pas de panique, nuance Bill Campbell. Mais nous avons besoin de chaleur pour pouvoir travailler aux champs.

Les producteurs agricoles ont reçu avec soulagement la quantité de neige inhabituelle tombée cet hiver sur la province, dit-il, mais en ce moment, ils préféreraient recevoir de la pluie.

Certains producteurs, dit-il, ont perdu des animaux avec la tempête de la semaine dernière et espèrent qu’il n’y en aura pas d'autres pendant la saison de vêlage. De plus, ils n’ont presque plus de réserve de foin et de nourriture pour leurs animaux.

Alors une autre dépression du Colorado, résume Bill Campbell, c’est stressant.

Avec les informations de Bartley Kives