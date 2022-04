Connor Bedard mènera la délégation canadienne au championnat des moins de 18 ans

À 16 ans, le Britanno-Colombien est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue de l’Ouest (WHL) à inscrire 50 buts en une saison.

Lors du dernier match de la saison contre les Warriors de Moose Jaw, il a également atteint le plateau des 100 points en inscrivant son 50e but et son 51e.

À sa première participation au championnat du monde des moins de 18 ans la saison dernière, Connor Bedard a remporté la médaille d’or avec une production de sept buts et sept passes pour terminer deuxième meilleur pointeur, à égalité avec son coéquipier Shane Wright.

Lors du match de la médaille d’or contre la Russie, il avait inscrit un but et une passe dans un gain de 5 à 3.

Connor Bedard ne sera pas le seul représentant des Pats de Regina. Son coéquipier Tanner Howe a également été choisi.

Le natif de Prince Albert, âgé de 16 ans, a complété sa première saison avec la formation réginoise avec une fiche de 27 buts et 42 mentions d’aide en 64 rencontres.

Les Broncos de Swift Current bien représentés

Dans cette formation canadienne des moins de 18 ans, les Broncos de Swift Current auront six joueurs qui participeront au championnat du monde, dont quatre attaquants, un défenseur et un gardien de but.

Du côté de l’attaque, Josh Davies, Josh Filmon, Mathew Ward et Connor Hvidston sont membres des Broncos. Ajoutons le défenseur Owen Pickering et le gardien de but Reid Dyck.

Le Canada entreprendra son tournoi samedi contre les États-Unis.

Avec les informations de la Presse canadienne