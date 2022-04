Le crabe est « trop cher pour les consommateurs »

Le prix du crabe frais dans les poissonneries de la Péninsule acadienne en fin de semaine variait de 18 $ à 20 $ la livre, environ. Lundi, une poissonerie de Nigadoo demandait 22,95 $ la livre. Dans le sud-est de la province, le Moncton Fish Market affichait plutôt une offre à 16,99 $ la livre pour le crabe cuit.

La pêche va bon train, mais il y a de l'incertitude et les transformateurs sont nerveux observe Gilles Thériault, directeur du développement des affaires de l'usine Fruits de mer McGraw, consultant en pêches et président de l'Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick.

Les commandes qu’on avait habituellement, les appels que l’on recevait habituellement surtout de la part des Américains pour acheter notre produit semblent ne pas être là. Nous sommes convaincus que le problème, c’est que le crabe est simplement trop cher pour les consommateurs , affirme Gilles Thériault lors d’une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Les conditions changent aux États-Unis

La demande pour le crabe des neiges, particulièrement aux États-Unis, a augmenté de façon phénoménale pendant la pandémie, mais les conditions ont changé, indique M. Thériault.

Gilles Thériault, président de l'Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

On nous indique que les poissonneries et les supermarchés, à ces prix-là, on découvre que l’appétit pour le crabe des neiges qui était là l’an passé ne l’est plus , dit-il.

« Le marché est en train de chuter. Du crabe [pour lequel] on nous offrait 16 $ l’an passé, cette année à 12 $ on n’arrive pas à l’écouler tout de suite parce qu’on n’a pas de demande. On est très préoccupé par la situation. On se demande jusqu’à quel point ça va descendre. » — Une citation de Gilles Thériault, directeur du développement des affaires de l'usine Fruits de mer McGraw

L’industrie préfère de loin une stabilité des prix, ajoute Gilles Thériault.

On n’a pas intérêt, même dans l’industrie, à ce que le prix augmente trop haut parce que souvent lorsque ça dégringole, ça dégringole vraiment , souligne-t-il.

Il dit s'attendre à une baisse des prix du crabe au cours des prochaines semaines. C’est ça les indices que l’on a actuellement.

Avec les renseignements de l'émission La matinale, d'ICI Acadie