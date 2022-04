Sexualité : les écoles du N.-B. mettent à l’essai un nouveau programme

L’enseignement de la sexualité a reçu un vent de fraîcheur cette année dans les écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick. Plutôt que des cours magistraux, on veut dorénavant accorder une plus grande ouverture aux besoins des adolescents.

Dans la salle de classe de Marjolaine Levesque, les élèves sont encouragés à poser des questions et peuvent le faire anonymement s’ils le souhaitent.

Si je passe beaucoup de temps sur un sujet, et c’est pas là qu’ils sont rendus, c’est pas de ça qu’ils ont besoin, ça ne leur servira pas , conçoit l’enseignante de la Cité des jeunes A.-M. Sormany, à Edmundston.

Cette année, le ministère de l'Éducation a mis à sa disposition l'ouvrage Tout nu! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité. Elle confie ne plus pouvoir s'en passer. Une chance que j'ai ce petit dictionnaire , s'esclaffe-t-elle. Écrit par Myriam Daguzan Bernier, il répond de A à Z, et de manière décomplexée, aux questions des jeunes sur la sexualité.

En 2019, le ministère de l'Éducation a procédé à une révision du cours de Formation personnelle et sociale pour les élèves de la 6e à la 8e année. Photo : Reuters / Fabrizio Bensch

Si les enseignants jouissent d'une plus grande liberté, le programme d’étude et les résultats d’apprentissage du cours M.O.I. [mieux-être, objectifs vie-carrière et identité citoyenne] destinés exclusivement aux élèves de la 9e année, demeurent homogènes d’une classe à l'autre, assure Isabelle Perron-Desjardins, agente pédagogique provinciale.

Dans l'esprit de Marjolaine Levesque, le but [du cours], c'est qu'ils fassent des choix responsables pour eux-mêmes .

« Si on parle de diversité sexuelle et de genre, on aimerait voir qu’ils respectent les différences. C’est pas juste de l’écrire sur une feuille de papier, c’est d’agir. » — Une citation de Marjolaine Levesque, enseignante de 9e année

Miser sur l'aspect positif

Au Québec, la sexualité est enseignée selon une approche transversale, c'est-à-dire dans lors d'intervention dans plusieurs domaines, étant donné sa nature multidimensionnelle. Il n'y a pas donc réellement un cours consacré à l'éducation sexuelle, comme au Nouveau-Brunswick.

Cependant, aucune étude n'a démontré qu'il existe une approche gagnante dans l'enseignement la sexualité chez les jeunes, renseigne Julie Descheneaux, étudiante au doctorat en sexologie à l’Université de Québec à Montréal (UQAM), qui s'intéresse à l'éducation sexuelle offerte aux élèves québécois.

Tous les sujets de la sexualité doivent être abordés avec les jeunes. En plus des sujets qui traitent de la cyberviolence et les infections transmissibles sexuellement et par le sang, l'une des meilleures façons de faire de l'éducation sexuelle, c'est de parler de l'aspect positif, comment dire non mais aussi comment dire oui, suggère-t-elle.

Contrairement à certaines croyances, les adolescents ne sont pas plus exposés à la sexualité aujourd'hui qu'ils ne l'étaient 30 ans auparavant. Ce sont plutôt les dispositifs et les applications qui ont changé, et c'est ce qui crée l'effet de panique chez les adultes , dévoile la doctorante.

Marjolaine Levesque pense tout de même qu'une grande partie de son travail consiste à démêler le vrai du faux. Ils voient toutes sortes de choses sur Internet, mais c’est pas tout vrai. Donc c’est de mettre les choses en perspective par rapport à ça.

Une multitude de partenaires

Au Nouveau-Brunswick, le ministère de l’Éducation dit faire appel à une panoplie de professionnels issus de différentes disciplines pour qu’ils ajoutent leur grain de sel à l’élaboration de ce nouveau programme.

Enseignants, gynécologues, infirmières, psychologues, agents pédagogiques sont consultés périodiquement, en plus des jeunes eux-mêmes, afin d'apporter les touches finales au plan de cours d’ici la fin de l’année scolaire.

D’autre part, on apprend que le cours de Formation personnelle et sociale destiné aux élèves de la maternelle à la cinquième année est en train d'être révisé. Le programme n’avait pas subi de modifications depuis 2006.