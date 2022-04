L’interdiction d’apporter une bouteille d’eau réutilisable au Colisée Vidéotron dénoncée

Valérie Deschamps a eu une bien mauvaise surprise lors du match des Lions cette fin de semaine : on lui a empêché d'apporter sa bouteille d’eau réutilisable. Elle indique qu’en entrant dans le Colisée, on lui a demandé de laisser sa gourde à l’entrée, près des agents de sécurité, et qu’elle pourrait la récupérer lors de la fin du match. Une situation qu’elle dénonce.

En pleine situation d’urgence et de crise climatique, je trouvais que c’était un peu aberrant qu’en 2022 on interdise l’usage de bouteilles d’eau, de gourdes, réutilisables dans un établissement qui se veut être public, dans une ville qui se dit communauté bleue. Je trouvais que c’était un peu contradictoire d’affirmer une chose d’un côté et d’interdire quelque chose qui promeut l’environnement qui est une simple gourde d’eau.

La communauté bleue est une initiative de l’organisme Eau Secours, notamment, qui invite les collectivités à s’engager pour la cause de l’eau.

En Mauricie et au Centre-du-Québec, Trois-Rivières, Victoriaville, Nicolet, Plessisville, Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Alexis-des-Monts, Drummondville et Saint-Paulin ont reçu la certification de l’organisme.

En mars 2019, les élus trifluviens ont adopté à l’unanimité une résolution visant notamment à mettre fin à la vente de bouteilles d’eau jetables dans les installations municipales, les concessions détenues ou gérées par la Ville et les distributrices qui se trouvent dans les établissements publics, et ce, à condition qu’on ait accès à l’eau potable municipale dans ces établissements .

Le Colisée Vidéotron est la propriété de la Ville de Trois-Rivières. Cependant, les arénas du territoire ne sont pas non plus tenus de bannir la vente d'eau embouteillée.

Difficile pour des organisations comme Eau Secours de maintenir une certification comme celle de communauté bleu [sic] après ça. Comptent-ils la retirer ? On l’espère , a indiqué dans les commentaires de la publication de Mme Deschamps l’ex-conseillère municipale Mariannick Mercure, qui avait proposé la résolution.

Limiter l’utilisation des bouteilles jetables

Valérie Deschamps n’est pas nécessairement d’avis que la vente de bouteilles d’eau jetables doit être complètement interdite sur le site, puisque ce n’est pas tous les citoyens qui apportent avec eux une bouteille réutilisable. Elle juge toutefois que ceux qui le font ne devraient pas être pénalisés.

L’accès à l’eau, c’est un droit qui est fondamental, le droit de pouvoir boire de l’eau. Et des fois, ça se peut qu’on oublie tout simplement notre gourde d’eau à travers les choses qu’on a à amener, les enfants, la voiture… Donc, d’interdire la vente de bouteilles d’eau dans les arénas, je comprends que ce serait beaucoup trop extrême. Mais si on peut limiter, du moins, l’utilisation de ces bouteilles d’eau-là, ce serait le strict minimum , poursuit-elle.

Mme Deschamps n’écarte pas la possibilité de se rendre à une séance du conseil municipal pour questionner les élus sur cette situation. Elle préférerait toutefois que la Ville fasse preuve de proactivité.

« Les citoyens ne devraient pas être les chiens de garde de ces choses-là. On devrait se poser les questions bien avant que les citoyens nous amènent ces réflexions. » — Une citation de Valérie Deschamps

La conseillère du district des Rivières, Pascale Albernhe-Lahaie, a mentionné sous la publication apprendre que cette situation existait.

Radio-Canada a joint la Ville de Trois-Rivières pour obtenir plus d’explications.

