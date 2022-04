Le prix des propriétés continue à augmenter à Gatineau

Une étude sur le prix des maisons, publiée mardi par Royal LePage, indique que le prix des propriétés dans la région de Gatineau a continué à augmenter au premier trimestre de 2022, après avoir terminé l’année 2021 en forte hausse également.

Dans la région, le prix d’une propriété s’est accru de 27,5 % d’une année sur l’autre au premier trimestre de 2022 pour atteindre 420 800 $. Le prix médian d’une propriété unifamiliale détachée a quant à lui augmenté de 29,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 508 300 $, tandis que le prix médian d’une copropriété a fait un bond record de 37,4 % durant la même période pour atteindre 333 300 $.

« Ça fait 25 ans que je suis courtier immobilier et on n’a jamais eu ce genre d’augmentation. Avant, quand on avait 2, 3 ou 4 %, c’était énorme. » — Une citation de Martin Simard, courtier immobilier pour l’équipe Sirois Simard chez Royal LePage Vallée de l’Outaouais

En un an, le prix d’une propriété a augmenté de plus de 90 000 $ dans la région. Au rythme moyen d’appréciation des prix de moins de 4 % des cinq dernières années, il aurait fallu plus de six ans en temps "normal" pour atteindre un prix médian de 420 800 $ , explique Martin Simard, courtier immobilier pour l’équipe Sirois Simard chez Royal LePage Vallée de l’Outaouais, par voie de communiqué.

En entrevue à l'émission, Les matins d'ici, M. Simard a expliqué cette hausse par les transferts qui s'opèrent depuis Ottawa.

Notre région est très bien située et on voit, de plus en plus, [...] un transfert qui se fait d’Ottawa vers Gatineau en raison des prix qui augmentent.

Baisse des ventes

En termes de vente, les transactions de maisons unifamiliales à Gatineau ont observé une baisse de 7,5 % au premier trimestre de 2022 par rapport au premier de 2021, tandis que les ventes de copropriétés ont reculé de manière encore plus considérable de 32,1 % au cours de la même période.

Une baisse qui s'explique par la crainte des vendeurs de ne pas trouver de nouvelles propriétés, explique M. Simard en entrevue à ICI Ottawa-Gatineau.

Comparativement à 2021, en début d’année, j’avais beaucoup de mes clients qui mettaient leur maison à vendre. Puis qui se disaient, on va vendre dans quelques mois et on va avoir le temps de trouver sur le marché. Ce qu’on voit présentement, c’est des vendeurs qui sont craintifs de ne pas trouver sur le marché. Donc si tous les vendeurs font d’un coup : "je ne trouve pas, donc je ne vendrais pas", ça diminue l’inventaire.

Car les aubaines sont rares, poursuit-il.

Des aubaines dans ce marché, je n’en vois pas, mais plus on s’éloigne, plus les prix baissent. Si on parle de Masson-Angers, Buckingham, L'Ange-Gardien, c’est sûr que les prix vont être moins élevés. [...] Mais ce qui va faire le changement, c’est d’ajouter des propriétés à vendre.

Même si des projets immobiliers fleurissent dans la région, ils ne sont pas suffisants, selon M. Simard, d'autant que plusieurs se concentrent sur la location.

Le marché de la copropriété est saturé dans la région en partie parce que les nouvelles constructions ces dernières années ont été concentrées dans le segment locatif , précise M. Simard dans le communiqué. Avec un manque d’inventaire aussi criant qu’actuellement, ceux qui espéraient devenir propriétaires par le biais de la copropriété doivent souvent se rabattre sur une location, ce qui diminue à la fois les opportunités pour les Gatinois cherchant à louer et ceux qui désirent être propriétaires. À cela s'ajoutent les acheteurs potentiels de maisons unifamiliales qui sont eux aussi confrontés à une rude concurrence et qui se redirigent vers la copropriété. C’est ce qui explique que les prix dans le segment montent en flèche.

« Construire du neuf, c’est la seule solution que je vois actuellement. » — Une citation de Martin Simard, courtier immobilier pour l’équipe Sirois Simard chez Royal LePage Vallée de l’Outaouais

En ce qui concerne les nouvelles constructions, la région de recensement de Gatineau est la région du Québec où le nombre de mises en chantier a le plus augmenté depuis le début de 2022, avec une hausse de 117 % pour les mois de janvier et février. Mais cela reste insuffisant, selon M. Simard.