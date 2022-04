Manque criant de ressources dans les maisons d’hébergement pour femmes violentées

Coordonnatrice de l’Auberge de l’amitié de Roberval, Marie-Andrée Beaudoin confirme que plusieurs femmes dans le besoin n’ont pu être accueillies. Elle insiste toutefois sur le fait que le réseau régional, tissé serré, fait des pieds et des mains pour s’assurer que toute femme qui se considère en danger puisse trouver un endroit où se poser.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a la chance d’avoir six maisons d’hébergement qui accueillent les femmes et leurs enfants. Quand une femme téléphone et qu’elle est refusée, on peut s’entendre avec d’autres centres d’hébergement de la région […]. Je crois qu’on est privilégiés dans la région. On a des rencontres chaque semaine pour faire un bilan de la situation. Ça s’est vraiment développé au cours des deux dernières années , a expliqué la responsable de la maison robervaloise de 15 lits, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Les séjours varient en termes de durée et vont de quelques heures à quelques mois.

Si la femme quitte son domicile, souvent elle n’a pas vraiment d’effets personnels. Quand elle a des enfants, ça peut être plus long. Quand elle arrive en maison d’hébergement, on n’entre pas tout de suite dans les démarches. On laisse le temps d’encaisser le choc , explique Marie-Andrée Beaudoin.

Hausse en raison de la pandémie

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la capacité d’accueil des centres.

Ça fait deux ans qu’on est en COVID. Malheureusement, il y en a eu des refus pour manque de place. Il y a aussi le fait que, quand on regarde les médias et toute la sensibilisation qui a été faite, les femmes reconnaissent de plus en plus la violence dans leur situation , a-t-elle indiqué.

La pénurie de main-d’œuvre vient aussi assombrir le tableau.

On doit vraiment faire preuve d’imagination. Il faut savoir que les maisons d’hébergement sont ouvertes 24 heures sur 24. Recruter de fin de semaine et de nuit, c’est plus difficile , pointe la coordonnatrice de l’Auberge de l’amitié.

Selon Marie-Andrée Beaudoin, les conditions de travail, bien qu’elles aient été améliorées au cours des dernières années, font en sorte que les employées ont tendance à se tourner vers le réseau public de santé, où il y a manque de personnel.

La coordonnatrice insiste sur le fait que malgré le manque de lits, les femmes ne doivent pas hésiter à cogner à la porte des maisons d’accueil.

« On va toujours trouver une solution pour aider les femmes. Elles ne peuvent pas rester dans une situation où elles et leurs enfants sont en danger.

Plus de 8000 femmes ont dû essuyer un refus pour les années 2019-2020 Québec.

Avec Frédéric Tremblay