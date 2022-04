La famille d’un homme noyé à Peggy’s Cove voudrait que le site soit plus sécuritaire

Zarin Barot raconte comment son frère aimait les couchers de soleil et la nature, alors ils ont décidé d'aller sur les rochers à marée basse pour regarder le coucher de soleil sur l'eau.

C’est là que son frère a glissé, et quand il a essayé de le sauver, il est aussi tombé à l’eau. À ce moment-là, la marée montait et les deux ont été emportés dans l'eau.

J'ai essayé d'attraper Harshil, qui a essayé de m'attraper. Nous avons essayé de nous tenir l'un à l'autre, mais la marée était trop haute et mon pied s'est coincé sur l'un des rochers. Et Harshil a continué de s'éloigner , se rappelle le grand frère.

Zarin Barot a perdu connaissance et s'est réveillé le lendemain dans une unité de soins intensifs.

Il veut qu'on se souvienne de son frère et la famille veut du changement à Peggy's Cove.

« Ce qui est arrivé à mon frère et à moi ne devrait jamais arriver à quelqu'un d'autre » — Une citation de Zarin Barot, rescapé des eaux de Peggy's Cove

Harshil Barot, à droite, et son frère, Zarin, lorsqu'ils étaient enfants. Photo : Gracieuseté : Zarin Barot

La famille Barot est originaire de Mehsana, dans l'État du Gujarat en Inde. Les deux frères sont arrivés au Canada en 2020. Harshil a récemment déménagé à Halifax pour un emploi.

Zarin Barot dit que son frère était plein d'énergie et voyait toujours le bon côté des choses.

Il était toujours heureux. Il aimait voyager, il aimait s'habiller, il aimait manger. Et c'était une personne très humaine , ajoute-t-il.

Et c'est vraiment difficile de réaliser qu’il n’est plus parmi nous.

Une fois les frères tombés à l'eau, leurs amis ont appelé le 911. La police, le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage, les garde-côtes, les pompiers et les ambulanciers ont répondu à l'appel vers 20 h 30, le 11 avril.

Des images prises par une témoin lors de la tentative du sauvetage des deux frères Barot à Peggy's Cove en Nouvelle-Écosse. Photo : Twitter/Deirdre Green

Zarin Barot se souvient que lorsque lui et son frère sont tombés, leurs amis ont essayé de chercher tout ce qu'ils pouvaient leur lancer.

Il n'y avait rien à quoi s'accrocher , se remémore-t-il. C'était juste de l'herbe, et dès que vous essayez de l’attraper, ça casse. Il n'y a pas d'adhérence. Il n'y a rien pour vous aider à sortir.

Zarin Barot dit que ses amis n'ont pas trouvé de corde ou de gilet de sauvetage sur la plate-forme ou près du phare.

Ils ont enlevé leurs vêtements, ils ont essayé de fabriquer une corde et de me la lancer pour que je puisse m'y accrocher, au moins jusqu'au sauvetage. Mais c'était trop tard.

Appel au changement

La famille espère qu’il y aura un monument commémoratif à Peggy's Cove qui inclura les noms de tous ceux qui s'y sont noyés.

J'aimerais que le nom de mon frère soit affiché là, qu'ils se souviennent de lui, de sa jeune vie perdue dans l'océan Atlantique , dit Zarin Barot.

Il ajoute que sa famille est éternellement reconnaissante qu'un pêcheur qui participait à la tentative de sauvetage ait retrouvé le corps de son frère.

La famille demande aussi plus d'éclairage sur le site, car Zarin Barot dit qu’il faisait trop sombre pour voir les panneaux d'avertissement affichés autour de l'emplacement.

Il devrait au moins avoir des ressources immédiates, comme des bouées , dit-il.

C’est vrai que le travail de prévention n’est pas terminé à Peggy's Cove conçoit Paul D'Eon, le directeur des projets spéciaux de la Société de sauvetage de la Nouvelle-Écosse.

« Les gens continuent de se noyer au large de Peggy's Cove et nous devons faire plus. » — Une citation de Paul D'Eon, directeur des projets spéciaux de la Société de sauvetage de la Nouvelle-Écosse

Paul D’Eon rappelle qu’il y a 42 panneaux d'avertissement sur le site, mais que ça ne peut pas être la seule intervention .

La Société de sauvetage a envisagé toutes sortes de moyens pour essayer d'éliminer les noyades sur le site en utilisant des éléments tels que des interventions audio et des avertissements sur le site Web en plus d’une signalisation créative.

De nombreux avertissements sont répartis aux quatre coins du site de Peggys Cove. Photo : Radio-Canada / CBC

Nous avons examiné des choses comme des clôtures et des filets sur le côté des rochers glissants , raconte Paul D'Eon. Comme je l'ai dit, notre travail n'est pas terminé là-bas.

Il ajoute que son équipe a passé beaucoup de temps à réfléchir à l'idée de gilets de sauvetage ou d'équipements de sécurité. Mais, les tests ont montré qu'ils ne sont pas efficaces.

Nous ne devons pas avoir à faire de sauvetages. Nous devons empêcher les gens de se mettre à l'eau , croit-il.

La Société de sauvetage de la Nouvelle-Écosse fait le suivi des décès par noyade dans la province depuis les années 1970, et Peggy's Cove est l'endroit où il y a le plus de noyades.

Pour ce qui est d’un monument commémoratif, Paul D'Eon dit être en discussion avec la famille d'une personne qui y est décédée en 2015, et qu'un projet est en cours.