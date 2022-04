La Russie dit avoir mené des dizaines de frappes dans l’est de l’Ukraine

Le ministère de la Défense russe soutient avoir mené des dizaines de frappes aériennes et de tirs de missiles dans cette région.

Des missiles de haute précision des forces aérospatiales russes ont neutralisé 13 places fortes des unités de l'armée ukrainienne ainsi que des concentrations de troupes près de la ville clé de Sloviansk dans la région de Donetsk, a indiqué le ministère de la Défense.

Par ailleurs, l'aviation des forces aérospatiales de la Russie a frappé 60 installations militaires de l'Ukraine , notamment 53 sites de concentrations de troupes et de matériel militaire et trois points de commandements, selon le ministère.

L'artillerie russe annonce avoir visé quelque 1260 positions et installations militaires ukrainiennes, notamment dans les régions de Mykolaïv et Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine.

Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergeï Lavrov, a confirmé sur Twitter que la prochaine phase de l’opération militaire spéciale était lancée en Ukraine.

Cette offensive russe va échouer parce que Moscou ne dispose pas des moyens militaires suffisants pour la mener à bien, a affirmé Oleksiy Arestovych, un conseiller de la présidence ukrainienne.

En soirée lundi, le président Volodymyr Zelensky avait affirmé dans un discours retransmis sur Telegram que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, à laquelle ils se préparent depuis longtemps .

Le Donbass est le cœur industriel de l'est de l'Ukraine, où l'on parle majoritairement le russe, et où des indépendantistes soutenus par Moscou combattent les forces ukrainiennes depuis huit ans. Ces groupes sécessionnistes ont déclaré l'indépendance de deux républiques reconnues par la Russie.

Au cours des dernières semaines, le Kremlin a déclaré que la prise de contrôle du Donbass constituait le principal objectif de son invasion de l'Ukraine après avoir échoué dans sa tentative de prendre d'assaut Kiev.

Peu importe combien de soldats russes sont amenés jusqu'ici, nous combattrons. Nous nous défendrons , a clamé dans son discours le président Zelensky.

Un assaut des séparatistes prorusse du côté de Marioupol?

Une vue aérienne récente de l'usine Azovstal, de Marioupol. Photo : Reuters / CONSEIL MUNICIPAL DE MARIOUPOL

Un autre endroit à surveiller mardi sera Marioupol, ville portuaire du sud du pays. Les séparatistes prorusses, appuyés par l’armée russe, affirment avoir lancé un assaut contre l’usine métallurgique Azovstal, selon ce qu’a rapporté l’agence de presse russe Ria en citant le porte-parole des séparatistes.

Le ministère russe de la Défense a lancé de son côté un nouvel ultimatum aux forces ukrainiennes retranchées dans les sous-sols du complexe Azovstal, leur promettant la vie sauve si elles acceptaient de déposer leurs armes avant midi, heure locale.

Tous ceux qui déposeront les armes ont la garantie de rester en vie , a-t-il dit, appelant les combattants ukrainiens et étrangers à se rendre en sortant de l'usine sans armes et sans munitions ce mardi entre 14 h et 16 h, heure locale.

La Russie a appelé mardi l’ensemble de l’armée ukrainienne à déposer les armes et les derniers défenseurs de Marioupol à cesser leur résistance insensée .

Ne tentez pas le destin, prenez la seule décision correcte, celle de cesser les opérations militaires et déposez les armes , a dit le ministère russe de la Défense, dans un communiqué.