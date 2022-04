Justin Trudeau au Nouveau-Brunswick pour une annonce sur les soins de longue durée

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch, vont faire une annonce en matière de soins de longue durée, à Dalhousie, mardi après-midi.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, et la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas Taylor, seront aussi présents.

M. Trudeau compte ensuite visiter une garderie de la région et rencontrer des familles pour discuter de l’apprentissage et des services de garde.

En campagne électorale, l’été dernier, Justin Trudeau a promis de consacrer 9 milliards de dollars sur cinq ans aux soins de longue durée au Canada, dont 3 milliards avaient déjà été annoncés dans le budget précédent. M. Trudeau a dit vouloir négocier avec les provinces de la même façon qu'il l'a fait pour un système de garderies à l’échelle nationale.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a dévoilé à la mi-mars 2022 son plan qui découle d’une entente avec Ottawa pour ajouter 3400 places dans les garderies et réduire les frais quotidiens à 10 $ par jour par enfant d’ici 2026.