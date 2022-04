L’entreprise Vivanda Boréal récompensée pour son pouding aux gourganes

Ce concours annuel récompense les acteurs du milieu agroalimentaire qui contribuent à une meilleure offre alimentaire pour les Canadiens en développant des produits qui améliorent la santé des consommateurs, mais aussi celle de la planète.

Quarante juges de partout au pays attribuaient les prix dans plusieurs catégories.

L’entreprise Vivanda Boréal a vu le jour en juin 2020. Son pouding végétalien protéiné aux gourganes et au chocolat lui a permis de récolter ces honneurs dans la catégorie produits à valeur ajoutée.

C'est la deuxième fois que l'entreprise basée à Desbiens se démarque de cette façon.

« En 2021, on avait gagné le premier prix dans la catégorie entreprises en ébullition pour le concours DUX et en 2022, on récidive avec un deuxième produit. »