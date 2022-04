Stade de soccer Saguenay : une gestion conjointe avec Le Venturi prévue

Le comité exécutif a donné son aval à une gestion conjointe entre Saguenay et le club de soccer au début du mois d'avril. La convention de gestion du centre multisport devra ensuite être approuvée par le conseil municipal en mai.

Le club de soccer Le Venturi de Saguenay recevrait un peu plus de 186 600 $ pour gérer une partie des opérations du Stade de soccer Saguenay pendant 16 mois, du 1er septembre prochain au 31 décembre 2023. L’entente entre les deux organisations pourrait ensuite être renouvelée.

Ce mode de gestion hybride permettra à Saguenay d'économiser, selon le président de la Commission des sports et du plein air, Michel Thiffault.

« Ça va coûter moins cher à la Ville. D'abord, ils ont l'expertise, le club Venturi. Le directeur général est un ancien coordonnateur du club Chauveau, qui est un club intérieur à Québec. » — Une citation de Michel Thiffault, président de la Commission des sports et du plein air

Le club Le Venturi, qui est né de la fusion des quatre clubs de soccer de Saguenay en 2019, compte 12 employés. Ils savent où ils vont dans la gérance d'un club de soccer intérieur, a-t-il ajouté. Nous autres, ce qu'on se garde, pour la Ville de Saguenay, c'est au niveau des réservations.

Le président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

La gestion des réservations du centre multisport se fera donc par Saguenay, qui s’occupera également de la facturation.

Le Venturi serait responsable de son côté de l’entretien des lieux, de la surveillance, de l’accueil et de la gestion de certaines activités.

Les membres de la Commission des sports et du plein air de Saguenay ont également donné leur appui à cette formule de gestion hybride du stade, alors que la collaboration avec Le Venturi a toujours été bonne, souligne l’élu.

Le Stade de soccer Saguenay, construit près du centre de distribution du magasin Gagnon Frères à Jonquière, doit être livré à la fin du mois d’août. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le directeur général du Venturi, Maxime Pépin-Larocque, se réjouit de cette opportunité pour son club, mais a préféré ne pas commenter le dossier avant que l’entente ne soit ficelée.

Le directeur général s’attend de voir augmenter les inscriptions pendant la saison froide lorsque le stade sera ouvert. On vise 1000 à 1200 joueurs, alors que pendant l’hiver nous en avions environ 300 , a-t-il indiqué. L’été dernier, le club comptait environ 2200 joueurs dans la région.

La livraison repoussée à la fin du mois d’août

Le Stade de soccer Saguenay devrait être livré à temps pour la fin de la saison de soccer intérieur, à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre. La livraison a été repoussée de quelques semaines, a indiqué le conseiller Michel Thiffault.

Le nouveau stade de soccer devait initialement être livré en juillet. Les travaux dirigés par la firme Honco de Lévis se déroulent toutefois bien, a indiqué l’élu. Il a d’ailleurs eu l’occasion de visiter le stade de soccer récemment.

J'ai hâte que vous voyiez l'intérieur, j'ai eu la chance de visiter, il y a deux semaines. La piste de course, c'est quelque chose. Il y a une cage de frappeur et de lanceur pour le baseball, puis on va pouvoir alimenter le soccer avec trois terrains intérieurs , s’est-il réjoui.

Il y a des chambres de joueurs, des chambres d'arbitres, infirmerie, restauration. C'est vraiment une très, très belle infrastructure. C'est bon pour plus de 50 ans! , a-t-il ajouté.

Le chantier est opéré par la firme Honco, qui a obtenu le contrat de construction du stade au coût de 25 M$. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

En avril 2021, Honco avait décroché le contrat de 25 millions de dollars de type clés en main, qui doit ainsi protéger Saguenay des dépassements de coûts.