Les candidats dans le district 14 à La Baie s’activent en vue de l’élection

Les cinq candidats qui souhaitent décrocher le poste de conseiller municipal dans le district 14 dans l’arrondissement de La Baie s’activent de plus en plus sur le terrain pour rencontrer les citoyens.

L’élection partielle a lieu dans un peu plus d’une vingtaine de jours, soit le 8 mai.

Les affiches électorales des candidats sont bien visibles dans le district 14 à La Baie. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Comme le taux de participation aux scrutins municipaux n’est généralement pas très élevé, les candidats multiplient les approches pour convaincre les électeurs d’aller voter. Plusieurs ont d’ailleurs profité du long congé pascal pour solliciter les citoyens du secteur.

Francyne T. Gobeil, l’ex-directrice de cabinet du maire Jean Tremblay, a saisi l’occasion pour faire du porte-à-porte.

Francyne T. Gobeil mise sur son expérience en politique pour convaincre les électeurs. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Les gens sont plus ou moins au courant qu'il va y avoir des élections le 8 mai, mentionne la candidate. Sauf que quand je présente mon programme, ça les intéresse et ils sont curieux. C'est là que je vois si j'ai des appuis ou non.

Intéresser les citoyens à cette partielle, qui vise à pourvoir un seul poste de conseiller, représente un bon défi. L’ancien porte-parole de la Sûreté du Québec et maintenant candidat, Jean Tremblay, le constate jour après jour.

Le candidat Jean Tremblay a profité du congé de Pâques pour rencontrer des citoyens. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

C'est sûr que pour une partielle, il y a moins de publicité. Mais quand je me mets à jaser avec eux, ça les allume, ça commence à jaser. On a de bonnes discussions et c'est intéressant , indique-t-il.

Ghislain Harvey, un autre candidat dans la course, qui a également été directeur de cabinet du maire Jean Tremblay et président-directeur général de Promotion Saguenay, observe que plus le jour du scrutin approche, plus l’intérêt grandit.

Ghislain Harvey estime que ses connaissances des affaires municipales peuvent faire avancer la Ville de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

On approche de la date et les gens commencent à se préoccuper de qui ils veulent pour les représenter, explique-t-il. Est-ce que c'est quelqu'un du quartier, qu'on connaît, qui est capable de régler nos dossiers?

Éden Tremblay porte les couleurs d’Unissons Saguenay dans cette campagne. Son parti veut représenter la nouveauté, la jeunesse et remodeler l’image de la politique traditionnelle. La vieille méthode, le porte-à-porte, est cependant toujours de mise.

Ça aide beaucoup, parce qu’on peut vraiment créer un contact humain , déclare-t-elle entre deux visites.

Éden Tremblay représente le parti Unissons Saguenay. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Si la plupart des candidats ont opté pour s’afficher sur des pancartes électorales accrochées aux poteaux, Christian Joncas, lui, a fait un choix différent.

Ça fait trois semaines que je suis ici tous les jours avec ma pancarte humaine, sur le terrain, dans le district 14 à Bagotville. Je vais à la rencontre des gens , explique-t-il, une immense affiche suspendue à son cou. Il espère ainsi attirer le regard et marquer les électeurs.

Christian Joncas est un citoyen engagé depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Les cinq candidats souhaitent succéder à Éric Simard. Le conseiller municipal a remis sa démission en février, à peine trois mois après sa réélection.

D'après le reportage d'Andréanne Larouche