À Jasper, des habitants accueillent des réfugiés ukrainiens

Des Ukrainiens fuyant la guerre ont trouvé des maisons et des emplois grâce à l'aide apportée par des habitants de Jasper, en Alberta. Certains réfugiés n’espèrent cependant qu'une chose, rentrer dans leur pays d'origine.

Aux premières heures de la guerre déclenchée par la Russie, le bruit des avions militaires rompant son sommeil, Margarita Oganova a immédiatement réveillé ses deux adolescents. Son fils de 15 ans, Arkady, a d’abord cru à une blague. Nous pensions qu'elle essayait juste de nous réveiller à cause de l'école, mais c'était réel , se remémore-t-il. C'était vraiment effrayant.

Cette nuit-là fut la dernière passée dans son lit pour Arkardy. La famille, qui vivait à Kremenchuk, une ville de plus de 200 000 habitants située entre Kiev et Marioupol, a fui vers la Pologne le 7 mars, après des jours passés sous terre, dans des sous-sols fortifiés avec des sacs de sable.

Margarita Oganova (à gauche), Anna Kushko (avec des lunettes de soleil) et leurs enfants en des temps plus heureux. Photo : Fourni par Anna Kushko

Margarita Oganova et sa sœur Anna Kushko vivent désormais à Jasper, dans l’attente de la fin de la guerre. Elles font partie des premiers Ukrainiens, plus d’une cinquantaine, qui devraient arriver dans la ville alors que les familles locales ouvrent leurs maisons et leurs entreprises aux réfugiés.

En Ukraine, Margarita travaillait comme préparatrice physique, sa sœur comme directrice commerciale. Toutes deux travaillent désormais au Jasper Inn et font la vaisselle dans un restaurant le soir, tout en étant reconnaissantes de ces occasions.

Les trois enfants sont restés à Slave Lake, chez des proches, afin que les femmes puissent travailler plus longtemps et envoyer de l'argent à la famille qu'elles ont laissé derrière elles, y compris le mari d'Anna.

« Jasper est une belle ville, avec de belles montagnes, mais l'Ukraine est dans nos cœurs. [...] Quand la guerre s'arrêtera, nous rentrerons. » — Une citation de Anna Kushko

Une enseignante à la retraite organise l'aide

Plus de 10 millions d'Ukrainiens, soit un quart de la population du pays, ont été chassés de chez eux, dont plus de 4,7 millions qui ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Dans les Rocheuses, Nancy Addison, une enseignante à la retraite de Jasper, organise les efforts d’entraide et passe des heures à parler avec des Ukrainiens à l'étranger, les aidant à se frayer un chemin.

Nancy Addison utilise les réseaux sociaux pour entrer en contact avec les réfugiés. Elle publie ensuite des profils détaillés sur Facebook dans le but de les faire correspondre avec des emplois et des logements.

À ce jour, environ 20 familles ont offert de fournir gratuitement aux Ukrainiens un chez-soi pendant un an, à Jasper, ainsi qu'à Valemount et dans la vallée de Robson, en Colombie-Britannique. Beaucoup d'autres aident à coordonner les véhicules, les vêtements et les vols pour les nouveaux arrivants.

Au total, plus de 60 réfugiés se sont vu proposer un placement. Huit sont déjà arrivés et s'installent, dit l'enseignante retraitée. Nous voulons les aider à économiser suffisamment d'argent pour qu'un jour, espérons-le, ils puissent revenir en arrière et reconstruire tout ce qu'ils ont perdu , dit Nancy Addison.

Elle dit que le besoin est criant et espère que davantage d'Albertains ouvriront leurs maisons aux réfugiés.

Avec les informations de Wallis Snowdon