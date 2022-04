Des Britanno-Colombiens bloqués au Mexique à cause d’une panne à Sunwing

Dimanche, un musicien de Whistler, qui se fait appeler Stache, pensait rentrer en Colombie-Britannique après une semaine de vacances au soleil, à Cancún. Mais après sept heures d’attente à l’aéroport sans nourriture, sans eau, sans information, sans excuses , il a décidé de passer la nuit dans un hôtel à proximité.

Le musicien dénonce un manque de communication et de respect pour les passagers.

J'imagine qu'à Toronto, il y a plus d'avocats qui travaillent sur la façon dont ils vont s’en sortir [...] que d'ingénieurs qui essaient réellement de résoudre ce problème , considérait-il lundi matin avant son vol reporté au lundi après-midi.

Alyssa Kelly, qui devait rentrer dimanche de Puerto Vallarta à Vancouver, s’est également retrouvée à passer une nuit de plus à l'hôtel à ses frais, même si la compagnie lui a promis de la rembourser.

La panne informatique a touché les enregistrements, les embarquements et retardé plus de 40 vols pendant plus de 12 heures. Le transporteur basé à Toronto a déclaré dans un courriel que le problème provenait de son fournisseur de système de réservation, qui dessert également d'autres compagnies aériennes.

« Un peu de clarté et de communication de la part de Sunwing auraient été très appréciées même si elle n'avait pas grand-chose à dire. » — Une citation de Alyssa Kelly

Alyssa Kelly se disait très frustrée d’avoir dû prévenir son employeur et manquer un jour de travail. Stache tentait lui de gérer des arrangements pour son chien laissé en garde et sa voiture restée sur un stationnement payant.

La compagnie aérienne assurait lundi travailler avec son fournisseur de technologie pour résoudre le problème le plus rapidement possible et faire tout son possible pour informer les passagers.

Sunwing encourage ses passagers à vérifier le statut de leur vol avant d'aller à l’aéroport.

Avec les informations de Jessica Cheung