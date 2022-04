Algoma Steel nomme un nouveau PDG, Michael Garcia

M. Garcia se joindra également au conseil d'administration.

Algoma travaille actuellement sur un projet de remplacement de ses fourneaux par des fours à arc électrique afin de réduire ses émissions de carbone d'environ 70 %.

Le projet, qui devrait être achevé en 2024, coûtera environ 700 millions de dollars, dont 420 millions de dollars de financement du gouvernement fédéral.

Au fil des ans, M. Garcia a occupé des postes de direction dans de nombreuses entreprises, notamment chez Alcoa Inc, Gerdau Ameristeel Inc, Domtar Inc et Alliant Energy Inc.

Le président du conseil d'administration, Andy Harshaw, affirme que l'expertise et l'expérience de M. Garcia amplifieront la proposition de valeur d'Algoma alors que l'entreprise travaille à l'exécution de sa stratégie de transformation .

Avec les informations de La Presse canadienne