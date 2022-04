Les restaurants de la région remplis pour Pâques

Après deux années où Pâques n’a pas pu être fêté, plusieurs restaurants de l’Estrie et de la Mauricie étaient remplis lundi.

Ça fait du bien de voir des gens assis à nos chaises au lieu que ça soit des boîtes sur nos tables, de pouvoir avoir le contact humain c’est fantastique, les gens sont heureux d’être là , relate la propriétaire de la cabane à sucre le Chalet des Érables de Cookshire-Eaton, Joanie Paquette.

Nous généralement on a eu un beau week-end, les gens se sont promenés pas mal, se sont déplacés, on avait beaucoup de réservations de groupes pour le dimanche de jour, raconte la copropriétaire du restaurant Le Grec de Trois-Rivières, Ioanna Yannopoulos. C’est sûr c’est pas comme avant on n’a pas retrouvé toute notre capacité encore, mais les gens étaient au rendez-vous.

Ce n’est pas fini

Si Pâques a pu être fêté plus dignement que dans les deux dernières années, tout n’est pas terminé.

Ioanna Yannopoulos constate que sa clientèle plus âgée se présente moins dans son restaurant quand il y a une nouvelle vague qui arrive.

Le nombre grandissant de cas de COVID-19 implique aussi de nombreuses annulations chez les restaurateurs.

On le voit depuis déjà deux semaines, il y a beaucoup d’annulations, parfois d’avance, parfois de dernière minute, c’est une vraie chaise musicale, on a quand même la chance d’avoir des gens sur une liste d’attente, donc on arrive à faire des heureux malgré tout , explique la propriétaire du Chalet des Érables, Joannie Paquette.

Le défi n’est pas que pour les clients. Je pense qu’en ce moment tous les employés sans exception ont eu la COVID, donc ça nous permet de souffler un peu, mais les dernières semaines étaient pas évidentes, il fallait combler les horaires avec un staff qui était déjà réduit, mentionne le propriétaire de la Buvette du Centro, Charles Picard-Duquette. On est passés à travers puis là on voit la lumière au bout du tunnel.

Avec les informations de Marion Bérubé.