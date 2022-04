En Ukraine, des retours prématurés

Cinq millions d’Ukrainiens ont fui le pays et d’autres se sont déplacés vers l’ouest du pays, épargné jusqu’ici par l’envahisseur russe. Et même si la capitale et des villes de l'Ouest sont toujours menacées par les frappes ennemies, la tranquillité relative a poussé de nombreux exilés à tenter de retourner chez eux, contre l'avis des autorités.