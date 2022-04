Neige et visibilité réduite sur les routes dans la région d’Ottawa et de Gatineau

Les secteurs visés incluent la grande région d’Ottawa et de Gatineau, Prescott et Russell, Brockville – Leed et Grenville ainsi que Smith Falls – Lanark – Sharbot Lake.

On envisage une accumulation possible de neige de 2 à 4 centimètres lundi soir, accompagnée de vents soufflant à 20 km/h. Environnement Canada précise que les températures au-dessus du point de congélation lundi pourraient limiter quelque peu l'accumulation de neige, particulièrement sur les surfaces comme les routes et les trottoirs .

La neige devrait être forte tôt mardi matin et réduira la visibilité par moments , ajoute-t-on. Il pourrait y avoir jusqu’à 3 cm de neige à l’heure. Les températures seront toutefois à la hausse et la pluie intermittente devrait cesser vers minuit mardi, selon Environnement Canada.

Les automobilistes devront faire preuve de prudence, en raison de conditions routières changeantes.

La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte. Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l'heure de pointe en zones urbaines , souligne Environnement Canada.

Les conditions routières peuvent être suivies sur le site d’Ontario 511  (Nouvelle fenêtre) et sur celui de Québec 511  (Nouvelle fenêtre) .