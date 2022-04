Un feu de 16 hectares est maîtrisé près de Terrace

L’incendie de 16 hectares près du village de Kitwanga, à 90 kilomètres de Terrace, est maîtrisé, mais les pompiers ont dû se servir d’un hélicoptère et de plusieurs équipes pour le circonscrire.

La route 37 a même été fermée temporairement.

[L’incendie] était étonnement large et en plein milieu de notre communauté , explique Jacob Beaton qui a filmé le feu avec un drone avant l’arrivée des pompiers.

Nos trois derniers printemps ont été très secs et nous n’avons pas eu de pluie depuis des semaines [alors que] nos trois derniers automnes n’ont jamais été aussi pluvieux , dit-il.

D’après une porte-parole du Northwest Fire Centre, Carolyn Bartos, il est interdit depuis vendredi d’allumer des feux de catégories 2 et 3 dans la région, soit des feux qui font 2 m de haut et 3 m de large en raison notamment de vents forts, d’une végétation sèche et d'un manque de précipitations.

L’année dernière, la Colombie-Britannique a fait l’objet d’importants feux de forêt, à tel point que la province a dû déclarer un état d’urgence pour renforcer sa lutte contre les incendies.