Des milliers de repas chauds distribués pour Pâques à Ottawa, un record pour La Mission

Lundi, l’organisme a convié les gens dans le besoin à son traditionnel repas pascal, pour une troisième année dans un format pour emporter, compte tenu du contexte pandémique.

Au cours des derniers jours, La Mission d’Ottawa a ainsi distribué environ 10 000 repas chauds sur place et sur la route.

C’est un nouveau record pour l’un de nos repas spéciaux. Quatre fois plus de repas ont été servis cette année comparativement à Pâques 2019, les dernières avant la pandémie , a indiqué le chef Ric Allen-Watson, directeur des Services alimentaires de La Mission.

En 2019, le refuge avait servi 2659 repas de Pâques.

Vêtu de son tablier, Normand Bradley est venu donner de son temps lundi. Il s’implique au sein de l’organisme depuis maintenant cinq ans et il dit constater la hausse de la demande.

Normand Bradley est bénévole à La Mission d'Ottawa depuis quelques années. Photo : Radio-Canada

On voit des visages qu'on n'avait jamais vus avant, à la fin du mois. C’est la société dans laquelle nous vivons. Le coût de la vie est tellement élevé que des personnes n’ont pas d’autre choix maintenant , a-t-il expliqué.

Des joueurs du Rouge et Noir d’Ottawa ont également troqué le casque de football pour le filet de cuisinier. Derrière son comptoir, Brendan Gillanders n’avait pas le temps de chômer lundi.

Brendan Gillanders, comme plusieurs de ses coéquipiers du Rouge et Noir d'Ottawa, est venu donner un coup de main pour la distribution des repas chauds de Pâques offerts lundi à La Mission d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

On nous a demandé si on voulait venir donner un coup de main et c’est quelque chose que nous ne pouvions pas refuser. [...] Nous faisons carrière dans le sport et la communauté est toujours derrière nous. Donc, venir sur le terrain pour donner un coup de main, c’est juste normal , a-t-il lancé entre deux plats à servir.

De son côté, le directeur général de La Mission d'Ottawa, Peter Tilley, n’avait qu’un mot lundi pour décrire la scène, voyant tous ces bénévoles s’activer pour la communauté : gratitude , a-t-il simplement dit.

Le directeur général de La Mission d'Ottawa, Peter Tilley Photo : Radio-Canada

Un deuxième camion de cuisine de rue

Face à la demande grandissante, La Mission d’Ottawa vient d’ailleurs de mettre en circulation un deuxième camion de cuisine de rue pour desservir encore plus de personnes dans le besoin.

La demande était tellement forte que nous avons joint quelques-uns de nos partenaires qui sont arrivés avec des fonds. Maintenant nous pouvons ajouter 12 nouveaux arrêts par jour, pour un total de 31 arrêts dans la communauté , a expliqué Peter Tilley.

La Mission d'Ottawa s'est dotée d'un deuxième camion de nourriture de rue pour augmenter son offre aux personnes dans le besoin. Photo : Radio-Canada

Un premier camion de nourriture de rue avait été mis en circulation par La Mission en 2020 pour répondre aux besoins grandissants liés à la pandémie.

La hausse stupéfiante de la faim dans notre collectivité est l’une des raisons pour lesquelles nous avons étendu notre programme de camion repas à plusieurs reprises dans la communauté , a ajouté le chef à La Mission d'Ottawa, Ric Allen-Watson.

