La laiterie artisanale La Pinte sort un format 1,89 L

L’entreprise commercialise déjà son lait dans un format 1 litre, dans des bouteilles de verre consignées. La demande était importante pour des bouteilles de deux litres, selon le copropriétaire de la laiterie, Pascal Valade.

Notre fournisseur de bouteilles actuel fournissait des contenants de 1,89 L, qui est le format vendu pour les États-Unis et l’Ontario , explique-t-il.

Par contre, une réglementation empêchait l’utilisation de ce format au Québec, et la création d’un moule pour une bouteille de deux litres était trop coûteuse pour l’entreprise estrienne.

« Le seul chemin qu’on trouvait possible à ce moment-là pour nous, c’était de tenter de faire changer l'élément réglementaire à ce propos. Ça a pris un bon 4 ans pour passer à travers tous les paliers qui sont interpellés par ce changement-là. » — Une citation de Pascal Valade, copropriétaire, laiterie La Pinte

Selon Pascal Valade, cette réglementation est en place pour éviter que trop de formats existent sur le marché, pour garder un prix de détail fixe.

Toutefois, nous n'avions pas l'intention, en changeant ce format-là, d'être un peu moins chers que la concurrence, parce qu’on est un produit artisanal et local, donc on n’est pas en mesure d'offrir le meilleur prix , souligne le copropriétaire de la laiterie La Pinte.

Pascal Valade pense toutefois qu’un tel format va permettre, à terme, de baisser le prix. La bouteille contient presque deux fois plus de liquide, mais ne pèse que 20 % plus lourd, selon lui.

« Ça nous permet de garder la même vitesse, mais avec un meilleur volume de lait. » — Une citation de Pascal Valade, copropriétaire, laiterie La Pinte

La laiterie n’aura même pas à changer de machines, puisque les équipements qu’ils utilisent sont conçus pour le format 1,89 L.

La Pinte espère que son lait biologique en format 1,89 litre pourra se retrouver sur les tablettes d’ici deux semaines.

On a eu l’exemption, mais là on veut juste s’assurer de bien faire les choses, relate le copropriétaire de la laiterie. On y va prudemment pour être sûr qu’on n’a rien échappé en cours de route dans nos anticipations.

Avec les informations de Christine Bureau.