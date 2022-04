Jean-Gilles Pelletier est le nouveau directeur général de la Place des Arts de Sudbury

Il s'agit de Jean-Gilles Pelletier.

Le directeur général précédent, Léo Therrien, a pris sa retraire le 1er avril dernier.

M. Pelletier a été le directeur général de l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario, de la Société Santé en français et du Commissariat aux services en français de l’Ontario. Il a occupé les fonctions de vice-président, Investissements communautaires, à la Fondation Trillium de l’Ontario et de directeur, Administration et langues officielles, au Conseil des ministres de l’Éducation du Canada , peut-on lire dans le communiqué de la Place des Arts émis lundi.