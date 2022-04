Deux hommes disparus près de Wawa : quatrième jour de recherche

John Fehr et Brian Slingerland ont disparu jeudi soir. L’avion dans lequel ils voyageaient a disparu des radars.

Leur voyage a débuté dans le canton de Delhi, dans le sud de l'Ontario, en direction de Marathon.

Trevor Reid, porte-parole du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton, n'a pas pu confirmer l'identité des hommes disparus.

Cependant, des proches de John Fehr et de Brian Slingerland ont confirmé leur identité par le biais de messages sur Facebook et via une page GoFundMe.

Selon M. Reid, environ 85 personnes participent aux recherches. Des membres du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage, de l'Aviation royale canadienne, de la Police provinciale de l'Ontario, de la Garde côtière canadienne et de l'Association civile de recherche et de sauvetage aériens (ACRSA) y participent. Il ajoute que les conditions météorologiques des derniers jours n'ont pas été favorables.

Les fortes chutes de neige au sol, jusqu'à cinq pieds [150 cm] dans certaines parties, ont rendu les recherches aériennes difficiles , a déclaré M. Reid.

De plus, le terrain dans cette zone générale est assez accidenté et cela représente un défi pour certains de nos partenaires de recherche et de sauvetage au sol.

M. Reid a ajouté que les équipes de sauvetage sont à la recherche d'un signal de la radiobalise de repérage d'urgence (ELT) de l'avion, mais qu’elles n'y sont pas parvenues jusqu'à présent.

Bien que les conditions météorologiques aient posé des difficultés, M. Reid a déclaré qu'elles s'étaient améliorées et qu'il espérait qu'elles se maintiendraient pendant que les équipes poursuivaient leurs recherches.

Avec les informations de CBC News