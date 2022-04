La FSIN congédie son directeur des sports

Ce dernier a nommé les BlackHawks de la nation Beardy's, les Beer Hawks , à deux reprises, note l'organisme dans un communiqué.

L'incident est survenu alors que l'ex-directeur présentait un trophée, remis à cette équipe lors du tournoi de hockey jeunesse de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan FSIN , le 10 avril.

Au lendemain de l'incident, la Nation crie Beardy’s et Okemasis a dénoncé ces paroles, qu'elle qualifie d’irrespectueuses, et de choquantes . Elle ajoute que cet incident témoigne d’un piètre jugement et d’un manque d’esprit sportif de la part de l’organisateur.

De son côté, Corey O’Soup a présenté ses excuses à la Nation crie Beardy’s et Okemasia dans une vidéo publiée le 11 avril sur la page Facebook de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan FSIN . Il dit n'avoir agi ni délibérément ni par moquerie, mais affirme comprendre le contexte dans lequel s'inscrivent ces paroles.

« Je comprends qu'en raison des souffrances qu'ont éprouvées nos communautés à cause des dépendances et des enjeux en santé mentale, la douleur a été grande pour vous et votre jeunesse, et pour ces raisons, je suis sincèrement désolé. » — Une citation de Corey O'Soup, ex-directeur des sports, FSIN.

Or la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan FSIN indique que le congédiement de M. O’Soup n'était pas motivé par ce seul incident. Elle affirme qu'on lui aurait aussi signalé un cas de harcèlement inapproprié , sans lien avec les propos de l'ex-directeur sportif lors de la remise du trophée.

La Fédération n'indique pas le moment où elle a reçu ce rapport de harcèlement. Dans un courriel, la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan FSIN ajoute qu'elle ne fournira aucun commentaire supplémentaire à ce sujet.

En réaction, Corey O'Soup et son épouse ont indiqué dans une déclaration que M. O'Soup n'a jamais été avisé d'une telle allégation, formellement ou informellement. Dans cette même déclaration, le couple ajoute qu'il ne commentera pas cette accusation de harcèlement alléguée avant d'avoir obtenu des conseils juridiques.

Corey O'Soup avait été le protecteur des enfants de la Saskatchewan de 2016 à 2019.

Il a dû remettre sa démission notamment à la suite d'un vote de suspension de membres de l'Assemblée législative pour inconduite .

D'après les informations de Dayne Patterson