District 31 : le départ annoncé de membres de la distribution a confirmé la fin

Lors de son passage à Tout le monde en parle dimanche soir , Luc Dionne a révélé que deux acteurs et une actrice qui tenaient des premiers rôles l’avaient averti que c’était leur dernière saison de District 31. Des décisions qui ont confirmé son désir de mettre le point final à l’histoire .

Vincent-Guillaume Otis, qui joue le rôle du sergent-détective Patrick Bissonnette depuis le premier épisode de District 31, a été le premier à informer le scénariste qu’il avait l’intention de quitter la série. Il m’a annoncé ça après la mort de Poupou , a précisé Luc Dionne quand Guy A. Lepage lui a demandé pourquoi il avait tué le personnage de Sébastien Delorme au lieu de celui de l’acteur.

Par la suite, la comédienne Catherine St-Laurent, qui incarne la sergente-détective Noélie St-Hilaire, l’amoureuse de Patrick Bissonnette, a également contacté Luc Dionne pour lui dire que c’était sa dernière saison.

Noélie St-Hilaire (Catherine St-Laurent), Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) et Bruno Gagné (Michel Charette) dans une scène de la troisième saison de « District 31 » Photo : Aetios productions

Finalement, un autre acteur, Michel Charette, qui personnifie le sergent-détective Bruno Gagné, a également pris la décision de quitter la série.

Pour Luc Dionne, outre le fait qu’il voulait prendre le temps de vivre au lieu de raconter la vie de personnages à la télévision, ces départs anticipés ont pesé dans la balance pour décider de mettre un terme à la série.

« Autant de la part des comédiens, que de ma part, et de la part de tout le monde, c’est le fun de partir quand ça va bien. » — Une citation de Luc Dionne

La mort de Poupou

Le scénariste a également souligné que la mort du personnage Stéphane Pouliot, joué par Sébastien Delorme cet automne, sonnait le glas.

« Quand tu prends un steak de la vache qui te donne du lait. Arrête! » — Une citation de Luc Dionne

J’étais allé au bout du personnage. Je pense que Sébastien a compris.

Stéphane Pouliot (Sébastien Delorme) et Daniel Chiasson (Gildor Roy) dans une scène de « District 31 ». Photo : Aetios Productions

Luc Dionne a aussi expliqué qu’il est difficile d’écrire une quotidienne quand le budget est limité. On n’avait pas de repaire de motards. On n’a pas d’argent pour mettre 23 figurants tatoués avec des vestes dans un local.

Des confidences de hauts gradés de la police

Luc Dionne ne s’est jamais caché de ses contacts avec des personnes dans les hautes sphères de la police pour alimenter son écriture. L’ont-elles utilisé pour passer des messages? Que le monde m’utilise, si je suis capable de les utiliser à mon tour, tant mieux , a répondu le scénariste.

Toutefois, il a précisé que son premier objectif était d’écrire les meilleures histoires possibles pour avoir une bonne série télévisée. Et surtout,il n’a pas essayé de copier la réalité, a-t-il assuré. Je ne faisais pas un documentaire.

L'équipe de « District 31 » lors de la dernière journée de tournage Photo : Aetios / Eric Myre

Si certaines histoires de District 31 semblaient collées à l’actualité, Luc Dionne plaide le hasard. Les gens m’avaient raconté ces histoires plus d’un an avant qu'elles ne sortent dans les médias.

Luc Dionne est le commandant Chiasson

Le scénariste avoue que le personnage qui le représente le plus est Daniel Chiasson, le commandant du poste 31 joué par Gildor Roy. Mes amis me disaient tout le temps que ce n’était pas grave de ne pas avoir de mes nouvelles et qu’en regardant Chiasson, ils savaient comment j’allais , avoue Luc Dionne.

Le commandant Daniel Chiasson Photo : Aetios Productions / Karl Jessy

Il s’est rendu compte que sa propre humeur a influencé celle de la série l’an passé. Tout le monde était de mauvaise humeur. Je me demandais pourquoi, et ma blonde m’a dit que ça faisait deux mois que je n’étais pas parlable. Je me suis donc dit qu’il fallait que j’apprenne à prendre du recul.

Macho, District 31?

Lors de l’entrevue, Guy A. Lepage a également demandé à Luc Dionne comment il réagissait à une lettre publiée dans Le Devoir du 11 avril écrite par l’avocate retraitée Dominique Legault qui pointait du doigt le traitement prétendument macho de certaines situations, notamment la violence conjugale et les agressions sexuelles. La petite créance des sans-micros. Les gens qui vont crier leur indignation sur la place publique… , a-t-il d’abord déclaré en s’étonnant de la question de l’animateur.

Luc Dionne a passé de nombreuses heures assis à ce bureau pour écrire « District 31 ». Photo : Radio-Canada

Qu’elle vienne chez nous deux heures dans mon bureau, je vais lui faire lire 28 000 pages de notes. Elle va se rendre compte qu’elle est dans l’erreur. Mon premier lieutenant c’est une femme, ma deuxième aussi, mes avocates sont des femmes. Il n’y a personne d’hystérique et de fou. J’ai traité des cas de violences conjugales d’un côté comme de l’autre. Je ne me reconnais pas dans ce genre d’affaires , a-t-il ajouté.

Hommage à Paolo Noël

L’entrevue s’est terminée par un hommage à Paolo Noël, décédé quelques heures avant l’émission dimanche. L’artiste avait joué dans Omertà : la loi du silence écrite par Luc Dionne à la fin des années 1990.

Paolo Noël à l'émission « Medium large » en 2012 Photo : Radio-Canada / Marie-Sandrine Auger

Le scénariste a affirmé que l’une de ses répliques célèbres dans la série, Décâlisse le caniche, ça presse , n’est pas de son cru, mais bien de Paolo Noël.

Luc Dionne précise que Claude Blanchard avait également l’habitude, comme Paolo Noël, de changer les dialogues. Ce sont des gars de cabaret, ils n’étaient jamais mal pris. Ils oublient une ligne, ils répondent une chose. [...] C’était extraordinaire de les voir.

Ce texte a été écrit à partir de l’entrevue réalisée par Guy A. Lepage à Tout le monde en parle. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.