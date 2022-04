Les parents de Kim Lebel envisagent de poursuivre la Ville de Québec

Kim Lebel, 30 ans, est accusé d'avoir tué la victime âgée de 65 ans à l'aide d'une arme blanche dans le secteur Lac-Saint-Charles le 6 avril.

Deux jours avant le meurtre, ses parents Daniel Lebel et Lucie Drouin auraient contacté les policiers du Service de police de la Ville de Québec SPVQ , s'inquiétant de l'état mental de leur fils. Ils désiraient qu'il soit interné dans un centre psychiatrique selon l'avocat des parents, Me Marc Bellemare.

Après une visite des policiers au domicile de Kim Lebel, les policiers auraient décidé de ne pas intervenir davantage dans cette affaire, c'est cette inaction que les parents ont dénoncée lundi dans une conférence de presse aux côtés de Me Bellemare.

Les policiers auraient du persister à ce moment et intervenir. Car on leur avait donné des renseignements sur son passé , s'attriste Lucie Drouin.

« Ce drame n'aurait jamais dû arriver tout était en place pour l'éviter. » — Une citation de Lucie Drouin, mère de Kim Lebel

Ils accusent le Service de Police de Québec de ne pas avoir les ressources nécessaires pour intervenir en matière de santé mentale. Selon eux, le Service de Police de Québec SPVQ doit revoir l'ensemble de ses procédures en présence de cas semblables.

La mère a décoché quelques flèches à l'endroit du maire de Québec, Bruno Marchand.

Pourquoi le maire de Québec peut-il affirmer avoir "totalement confiance" en la police de Québec après ce qui s'est passé? , a demandé Lucie Drouin.

« Comment les parents de Québec peuvent-ils avoir confiance en un système aussi lent et broche à foin? » — Une citation de Lucie Drouin, mère de Kim Lebel

Les policiers l'ont « échappé »

Quelques heures avant le meurtre, le 6 avril, les parents se sont présentés au poste de police du parc Victoria à Québec dans le but d'obtenir une intervention d'urgence. Ils avaient préalablement obtenu une ordonnance de la Cour obligeant leur fils a se soumettre a un examen psychiatrique Or, les policiers auraient tardé à agir selon eux, leur disant plutôt vouloir faire des vérifications avant de procéder.

On pense que ce meurtre aurait pu être évité si on avait neutralisé Kim spontanément, a partir du moment ou on avait l'ordonnance , affirme Me Bellemare.

L'avocat Marc Bellemare représente les parents de Kim Lebel Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) se penchera sur l’intervention du Service de Police de Québec SPVQ dans cette affaire. Selon les résultats de l'enquête, les parents de Kim Lebel décideront s'ils poursuivent la Ville de Québec.

Pour moi c'était tres important que le Bureau des enquêtes indépendantes BEI Enquête, étant donné que les policiers de la Ville de Québec ont joué un rôle douteux dans le processus. , dit l'avocat.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier et d'Alexane Drolet