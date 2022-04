Un appel à un projet pour rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire

Les occasions d’être en contact avec l’agriculture au Québec se font plutôt rares, particulièrement pour les jeunes. C’est pour remédier à cette situation que 100° lance le projet Rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire dans l’ensemble de la province en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Afin de favoriser le développement des connaissances alimentaires des personnes mineures, une somme de 1,2 M $ est disponible pour soutenir différentes initiatives. Les projets qui sont soumis vont devoir proposer des activités qui permettent ce rapprochement-là. Donc avec un producteur, avec un transformateur ou une organisation agrotouristique de leur région , explique la chargée de projet chez 100°, Marie-Claude Blais. Évidemment on va souhaiter que les organismes qui vont soumettre un projet proposent des activités qui sont adaptées à l’âge des enfants, donc on ne fera pas le même type d'activités avec des enfants en CPE et avec des adolescents.

« Les jeunes sont la société de demain. Donc de pouvoir les éduquer sur la provenance des aliments, sur le temps et les efforts que nécessite la production alimentaire on pense que ces jeunes-là vont pouvoir faire des choix plus éclairés. » — Une citation de Marie-Claude Blais, chargée de projet chez 100°

Différents types d'organisations publiques peuvent soumettre un projet jusqu’au 6 mai 2022. Un webinaire sera offert le 20 et 29 avril pour en apprendre davantage.

100° est une initiative de M361 qui rassemble une communauté de gens engagés dans la promotion de la santé chez les jeunes. Des éléments de réseautage, d’enseignement et de financement sont mis à disposition de la population en ce sens.