Olivier Bergeron est fier de son parcours à Star Académie

Son interprétation de la chanson La voix que j’ai d'Offenbach n’a pu convaincre les juges de le faire avancer devant Krystel Mongeau de Sherbrooke. Éloi Cummings des Île-de-la-Madeleine a pour sa part été sauvé par le public.

Mais Olivier Bergeron n’a aucun regret.

Pour de vrai, je suis vraiment bien, je suis pas déçu de mon aventure.

Zachary Richard était l'invité de l'émission Star Académie dimanche soir. Il est ici accompagné sur scène des participants Camélia Zaki, Krystel Mongeau, Éloi Cummings et Olivier Bergeron. Photo : TVA Publications / Éric Myre

« C’est rare que je dis ça de moi, mais je suis fier de moi et je suis fier de mon parcours. » — Une citation de Olivier Bergeron

Il peut se consoler, car il participera d’une certaine manière à la finale de l’émission pendant laquelle tous les concurrents éliminés feront un retour sur scène. Il ne sera pas le seul Acadien présent, puisque le groupe Salesbarbes sera en prestation musicale.

Un avenir en musique

Son élimination de dimanche soir est loin de mettre un frein à son élan.

J’ai tellement d’ambition et je suis prêt à me lancer à 100 % dans la musique , confie celui qui est aussi intéressé par la télé et le cinéma.

Il promet de poursuivre son rêve et remercie sa communauté qui l'a soutenu depuis ses débuts.

De nombreuses affiches décorent le village de Kedgwick dont la population encourage le jeune chanteur Olivier Bergeron qui participe à l'émission de téléréalité Star Académie. Photo : Radio-Canada

Je ne le réalise pas [...] je suis encore sur un nuage , admet-il.

Le jeune chanteur espère pouvoir se produire sur scène en Acadie cet été, bien qu’aucune date n’a encore été établie.

C’est sûr que je vais essayer de faire un bon show à ma province , dit-il en riant.

Il caresse le souhait de sortir un album dans un avenir proche.