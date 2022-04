Vladimir Poutine honore une brigade accusée par l’Ukraine des exactions de Boutcha

Vladimir Poutine a signé, selon le Kremlin, un décret accordant le titre honorifique de "Garde" à cette brigade du fait de l'héroïsme et de la ténacité, de la détermination et du courage de ses hommes.

Les actions habiles et décisives de tout le personnel [de la brigade] lors de l'opération militaire spéciale en Ukraine sont un modèle d'exécution du devoir militaire, de courage, de détermination et de grand professionnalisme , a écrit M. Poutine à l'adresse des militaires.

Un homme réagit tandis qu'il examine une fosse commune à Boutcha, près de Kiev. Des techniciens judiciaires et des gendarmes français sont venus prêter main-forte aux Ukrainiens pour faire la lumière sur les exactions commises dans cette banlieue de Kiev. Photo : afp via getty images / Sergei Supinsky

Le Kremlin n'indique pas où ces hommes se trouvent ni où ils ont été déployés précédemment. On ne connaît pas non plus la nature de leurs missions.

L'Ukraine a accusé l'armée russe, et notamment la 64e brigade en question, d'avoir commis un massacre de civils à Boutcha, découvert après le retrait des soldats russes le 30 mars.

La Russie dément et a accusé de son côté les autorités ukrainiennes et les médias occidentaux d'avoir mis en scène le massacre, ou les forces ukrainiennes de l'avoir commis pour en accuser Moscou.

Des techniciens judiciaires exhument des corps de civils enterrés dans une fosse commune pour mener une enquête sur les exactions commises à Boutcha, pendant l'occupation russe. Photo : Reuters / Volodymyr Petrov

Les autorités ukrainiennes affirment avoir découvert 1222 corps à Boutcha et dans d'autres banlieues de Kiev depuis le retrait de l'armée russe, à la fin de mars.

Le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie de génocide. Certains de ses alliés occidentaux ont fait de même, alors que d'autres se contentent d'évoquer des crimes de guerre, soutenant qu'il revient aux législateurs et observateurs internationaux de déterminer s'il s'agit bel et bien d'un génocide au regard du droit et des conventions.