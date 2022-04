Des investissements majeurs pour freiner l’érosion au Massif de Charlevoix

Le Massif de Charlevoix devra investir des centaines de milliers de dollars pour mettre à jour ses infrastructures de gestion des eaux. La montagne est aux prises avec d’importants problèmes de drainage et d’érosion, selon un rapport daté de novembre dernier dont Radio-Canada a obtenu copie.

On prend ce rapport-là très au sérieux [...] On va améliorer grandement notre approche par rapport à tout ça , assure le vice-président exécutif et directeur général de Groupe Le Massif, Nicolas Racine.

Sans pouvoir chiffrer précisément à combien s’élèvent les investissements requis, M. Racine confirme qu’il s’agit de plusieurs centaines de milliers de dollars , au minimum, pour effectuer divers travaux au cours des prochaines années.

Remplacement de ponceaux défectueux, dégagement et amélioration des barres de drainage le long des pistes de ski, végétalisation de certaines zones, surveillance des activités sur la montagne : près d’une trentaine de recommandations générales doivent être mises en place par Groupe Le Massif.

Le rapport de presque 90 pages, produit par l’Organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency, fait état de plusieurs problématiques. Certaines sont liées à la construction du Club Med Québec Charlevoix, d’autres y sont antérieures.

Le ruissellement important, combiné aux modifications des patrons de drainage, favorise l’émergence de problèmes d’érosion et de sédimentation dans les milieux aquatiques et forestiers , indique le rapport.

« Cette situation peut même causer des dégâts matériels importants aux infrastructures en aval et endommager les pistes. » — Une citation de Extrait du Plan de drainage du Massif de Charlevoix, rapport final, 8 novembre 2021

En octobre 2020, Radio-Canada s’était d’ailleurs rendu au pied de la montagne pour constater l’ampleur de la sédimentation due à l'écoulement des eaux ainsi que d’importants dommages causés à une propriété privée à la suite d’importantes quantités de pluie tombée quelques semaines plus tôt.

L'entrée d'une maison au pied du Massif avait subi un important effondrement de terrain à l'été 2020. Photo : Israël Bouchard

Environ 16 % des 207 ponceaux situés sur la montagne sont dans un état médiocre ou critique, selon le rapport. Des travaux réalisés en 2020 pour végétaliser certains secteurs n’ont pas encore donné les résultats attendus, indique aussi le document.

Qui plus est, les travaux d’excavation et de remblais liés à la construction du Club Med et de la nouvelle piste école ont créé d’importants talus aux prises avec des problèmes d’érosion .

Aurait-on pu mieux faire?

Nicolas Racine convient que certaines choses auraient pu être faites différemment durant la construction du Club Med Québec Charlevoix, mais affirme que les mesures correctives ont été apportées.

Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites en fin de construction , dit-il. La production du rapport de drainage était une exigence du ministère de l’Environnement, ajoute M. Racine. D’avoir enfin un diagnostic complet de la situation est une bonne nouvelle, selon lui.

« Le suivi et les rapports qu'on va pouvoir transmettre sur demande au ministère, ça va être plus facile aussi pour nous. Je pense qu'on peut dire qu'on va grandement s'améliorer. » — Une citation de Nicolas Racine, vice-président exécutif et directeur général de Groupe Le Massif

Nicolas Racine, vice-président exécutif et directeur général de Groupe Le Massif Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

M. Racine explique qu’une surveillance de la fonte des neiges a été mise en place pour ce printemps. Les travaux les plus importants seront néanmoins réalisés à partir du mois de mai, jusqu’à l’approche de l’hiver.

On met en place des procédures pour s'assurer de respecter toutes les directives, de limiter les impacts de tous travaux qu'on pourrait faire à la montagne , poursuit-il.

Les travaux effectués à la montagne devront aussi être supervisés par une firme externe pour s’assurer que toutes les obligations environnementales de Groupe Le Massif sont respectées.