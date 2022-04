L’Est-du-Québec s'apprête à accueillir à nouveau les croisiéristes

Les représentants des neuf escales du Saint-Laurent se sont préparés. [...] Les guides, les commerces et tous les partenaires de l’industrie des croisières sont prêts à accueillir des navires , lance le directeur général de l’Association des croisières du Saint-Laurent (ACSL), René Trépanier.

Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Gaspé et Îles-de-la-Madeleine sont les neuf escales faisant partie de l’Association des croisières du Saint-Laurent ACSL .

« Ça fait deux ans qu'on attend [le retour des croisières], on est très heureux. On va être sur le bord de l’eau et on va voir arriver les navires dès la fin avril. »