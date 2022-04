Ukrainiens au Canada : prendre en compte les traumatismes vécus

Sur les groupes Facebook d'aide aux Ukrainiens qui arrivent au Canada, les messages sont nombreux. Il s'agit principalement des femmes et leurs enfants en quête d'un logement, d'un travail et d'une communauté d'accueil.

Dans leurs témoignages, certains racontent avoir tout perdu, mais être prêts à travailler dur pour se rebâtir une vie.

Ces groupes représentent un système de débrouille. Ceux-ci arrivent avec un visa temporaire, pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans, et qui est renouvelable.

Ce n’est vraiment pas évident , indique le directeur général du Congrès ukrainien canadien, Ihor Michalchyshyn.

Les Ukrainiens peuvent postuler pour le visa d’urgence, mais ils doivent pour cela parler l'anglais ou le français afin de remplir la demande. Ils doivent aussi avoir assez d'argent pour leurs billets d’avion. Certains n’ont pas accès à leurs comptes bancaires , rappelle-t-il.

Le directeur général du Congrès ukrainien canadien, Ihor Michalchyshyn. Photo : Radio-Canada

Les hommes de 18 à 61 ans ne peuvent pas quitter l’Ukraine en raison de la loi martiale. Ils doivent combattre, à moins d’en être dispensés. Ce sont donc des femmes et des enfants qui fuient, avec tous les risques que cela induit , note-t-il.

Dans les médias sociaux, plusieurs Canadiens proposent de leur fournir un logement temporaire, parfois même un emploi. M. Michalchyshyn estime que la plupart des gens sont bien intentionnés. Mais il reconnaît qu’il existe un risque aux échanges sur les médias sociaux, notamment en raison des réseaux de traite de personnes.

Nous poussons donc le gouvernement fédéral à en faire plus pour mettre en place des systèmes de sécurité et nous travaillons au niveau local avec des agences pour faire en sorte qu’il y ait des vérifications du casier judiciaire des personnes qui proposent leur logement ou un travail , dit-il.

Pas les mêmes accès aux services

Dans un courriel, la porte-parole d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada Julie Lafortune précise que le visa spécial accordé aux Ukrainiens n'est pas un programme destiné aux réfugiés, car les Ukrainiens ont indiqué qu’ils avaient besoin d’un refuge temporaire et beaucoup d’entre eux ont l’intention de retourner dans leur pays d’origine . La plupart d’entre eux choisissent donc de s’établir dans des provinces où ils ont déjà de la famille.

Il n’y a donc pas non plus de limite de nombre de visas, de permis d’étude ou de travail, comme le voyage s’effectue aux frais des intéressés. Mme Lafortune précise toutefois que le ministère offre un soutien temporaire aux Ukrainiens pour s’établir au pays, qui n’est généralement pas offert aux résidents permanents, comme des aides pour inscrire les enfants à l’école et trouver un logement et des formations linguistiques.

Récemment, le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a aussi annoncé un soutien au revenu de 500 $ par semaine qui pourrait être fourni pendant six semaines à ceux qui en ont besoin ainsi que des chambres d’hôtel temporaires pour deux semaines.

Dernièrement et à plusieurs reprises, des centaines de personnes ont manifesté devant le consulat général de la Russie à Toronto. Photo : Radio-Canada

Le problème, explique M. Michalchyshyn, est que les Ukrainiens ne sont pas admissibles à tous les types de soutien, car certains organismes offrent des services dédiés aux réfugiés.

« Nous craignons que les traumatismes et les besoins de cette population n’aient pas été pris assez en compte jusqu’à présent. Il y a un peu plus d’attention accordée aux gens qui peuvent venir et travailler et c’est super, mais ils [...] ne peuvent pas forcément travailler d'emblée après l'expérience traumatisante qu’ils ont vécue. » — Une citation de Ihor Michalchyshyn, directeur général du Congrès ukrainien canadien

Des ajustements se font, au fur et à mesure, dit-il. Son organisme a des sections locales dans les différentes villes qui organisent des comités d’accueil et d’information pour les nouveaux arrivants. Ils aident à remplir toute la paperasse : numéro d’assurance sociale, carte de Santé de l'Ontario, un logement - malgré la crise du logement - entre autres.

Les gens voyagent par leurs propres moyens. Quand arrivent-ils? Où arrivent-ils? Qui sera là pour les accueillir? Leur indiquer dans quelle ville s’établir? La plupart des gens font leurs propres arrangements.

Des traumatismes

Adis Simidzija est arrivé à Trois-Rivières quand il avait 9 ans, en 1998, avec son frère et sa mère. Il fuyait sa Bosnie natale après près de quatre ans de guerre. Son père a été assassiné. Sa famille a obtenu le statut de réfugiée au Québec.

Il a vite appris la langue française et a été scolarisé. Ce n’est que des années plus tard que des traces de traumatismes ont surgi. Mon intégration et mon apprentissage de la langue française ont été rapides, mais ce n’est qu’à l’âge adulte que j’ai réalisé mes traumatismes. Ça a été un long processus de me réapproprier ma culture d’origine pour mieux intégrer mon identité , raconte-t-il.

La guerre en Ukraine a ravivé ses douleurs. Au début, j’étais compulsivement en train de rafraîchir les nouvelles sur les chaînes américaines, ça a réactivé mes traumatismes , ajoute-t-il. M. Simidzija est aussi fondateur et directeur général de la Fondation des livres et des réfugié-e-s, qui a pour mission de faciliter l’intégration scolaire et sociale des immigrants.

Adis Simidzija a quitté la guerre en Bosnie à l'âge de neuf ans pour venir au Canada en tant que réfugié. Photo : Radio-Canada / Elyse Allard

On me demande souvent ce qu’on doit faire pour bien accueillir les personnes réfugiées et immigrantes, et je dis souvent que ça prend de la patience, c'est le mot clé, patience. Si j’ai réussi à m’intégrer et à sentir que je fais partie de cette société québécoise c’est parce que j’ai eu le temps.

« On oublie les traumatismes avec lesquels [ces gens] arrivent. Ils vont prendre du temps à guérir. » — Une citation de Adis Simidzija

Selon lui, le statut de réfugié permet de faciliter certaines démarches. J’ai un exemple très concret d’une dame qui est arrivée chez sa fille ici à Trois-Rivières et elle n’a pas eu accès à ses médicaments tout de suite. La procédure pour avoir sa carte d’assurance maladie a été beaucoup plus longue que si elle avait eu le statut de réfugiée. Elle a dû aller dans le privé, sinon elle n’avait pas sa médication , explique-t-il.

Des besoins spécifiques

Jacques Bertrand est directeur du Réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée. Il affirme que ceux qui fuient une guerre peuvent subir des conséquences à long terme.

Normalement les demandeurs d’asile sont couverts par le gouvernement fédéral et ont droit à un programme de santé intérimaire qui leur permet d’avoir accès à des soins en psychothérapie.

Même si les Ukrainiens ont accès aux assurances maladie de la province dans laquelle ils s’établissent, ils n’ont pas accès à certains services déjà en place. C’est une lacune assez frappante, parce que les Ukrainiens ont des visas, mais arrivent d’un pays en guerre et avec toutes sortes de problèmes psychologiques qui peuvent se déclencher en arrivant , explique-t-il.

Le trouble de stress post-traumatique peut se manifester des années après les faits, selon lui.

Bien sûr, ce n’est pas systématique. Mais lorsque les Syriens sont arrivés en 2016, même si on en a reçu plusieurs au départ, on savait très bien que la plus grande demande pour nos services viendrait peut-être plus tard, l’année suivante ou celle d’après, et c’est un peu ce qui s’est produit.

Jacques Bertrand, directeur du Réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée. Photo : Radio-Canada

On reçoit très peu d’argent du gouvernement québécois et pourtant on a une clientèle qui nous est référée par des cliniques et des CLSC , souligne-t-il.

Dans le cas des Syriens, comme pour les autres, c'est un travail de longue haleine, estime M. Bertrand.

« Lorsqu’on fait venir des gens ici, il ne faut pas simplement les accepter, il faut aussi les aider à s’intégrer véritablement et faire en sorte de limiter les barrières autant que possible. La santé mentale c’est absolument essentiel. » — Une citation de Jacques Bertrand, directeur Réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée

Le Canada multiplie les démarches pour aider les Ukrainiens. Et un peu partout au pays, des manifestations en faveur de la paix sont organisées. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Les provinces s’activent

Le gouvernement de l'Ontario affirme avoir 30 000 emplois pour les Ukrainiens qui arrivent, mais dans les faits, la bureaucratie est souvent compliquée. Le statut temporaire des Ukrainiens qui arrivent au pays est lié à la situation. La province a depuis annoncé un service d’aide en santé mentale dédié à ces nouveaux arrivants.

Au Québec, plusieurs services leur sont également offerts, notamment l’assurance maladie, des cours de francisation et d’intégration, un hébergement temporaire et des aides pour trouver un logement et scolariser les enfants.

La Colombie-Britannique a aussi étendu son aide d’intégration aux Ukrainiens et centralisé ses ressources et services avec un nouveau site web  (Nouvelle fenêtre) .

Mme Lafortune précise également que depuis ce mois-ci, la Croix-Rouge canadienne, en collaboration avec le gouvernement fédéral, fournit des services à l’arrivée aux aéroports internationaux de Toronto, Edmonton et Vancouver. Ceux-ci comprennent des services de traduction et de renseignements pour diriger les Ukrainiens vers les services gouvernementaux et communautaires adéquats. Le Québec a aussi mis en place un kiosque d’accueil à l’aéroport.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada dit avoir reçu plus de 119 000 demandes de ressortissants ukrainiens depuis le 17 mars et en avoir déjà approuvé plus de 31 000. Difficile toutefois de savoir combien sont arrivés jusqu’à présent, car une fois le visa approuvé, ils peuvent arriver au moment de leur choix.