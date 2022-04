Des étudiants de plus en plus âgés à l’UQAC

C'est ce que constate l'établissement qui tiendra sa traditionnelle collation des grades le 30 avril prochain sous une formule normale en personne, telle qu'on la connaissait avant la pandémie. L’an dernier, la cérémonie s’était tenue de manière virtuelle alors qu’en 2020, l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC avait organisé une activité de reconnaissance pour ses étudiants.

On a eu à déployer énormément d’efforts supplémentaires, à faire preuve de beaucoup de créativité au cours des deux dernières années. Cette cohorte-là, c’est la cohorte de la pandémie, ceux qui vont avoir connu deux ans et plus dans une espèce de tourmente. C’est un moment où il faudra non seulement souligner les étudiants, mais aussi la contribution de tout le personnel , a avancé la directrice du service des communications et des relations publiques à l'Université du Québec à Chicoutimi UQAC , Marie-Karlynn Laflamme, en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Cette année, 1267 finissants au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat recevront leur diplôme. Mais la communauté étudiante a évolué avec le temps, si bien que les étudiants issus des programmes collégiaux sont moins nombreux à s’inscrire directement à l’université.

Ce sont des étudiants plus vieux, le changement s'opère depuis dix ans. Seulement 21 % sont âgés 18 à 20 ans au baccalauréat. Il y a plusieurs de étudiants qui sont plus vieux et qui ont donc des obligations familiales. 11 % d’entre eux au moins une personne à charge et 60 % des étudiants au baccalauréat travaillent à l’extérieur de l’université , a expliqué Mme Laflamme.

Cela fait en sorte que les étudiants ont dorénavant moins de temps à consacrer aux études supérieures et qu’ils prennent plus de temps avant de terminer leur parcours. Selon la porte-parole de l'institution, il n’est pas rare de voir des étudiants obtenir leur diplôme au baccalauréat jusqu’à six ans après le début de leurs cours.