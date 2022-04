Des restaurateurs se lancent dans la boulangerie à Sherbrooke

La bande est composée de Daniel Charbonneau et Benoît Duclos du restaurant l’Empreinte, les propriétaires de la ferme Le jardinier déchaîné ainsi que du restaurant Au cuisinier déchaîné, Yannick Côté et Julie Myre-Bisaillon en plus de l’homme d'affaires Jean Cameron. Il faut savoir qu’on a tous déjà travaillé ensemble donc on est pas si loin l’un de l’autre. Au départ, on a tous la même vision des affaires, la même vision d’approvisionnement , a raconté M. Charbonneau en entrevue à l’émission Par ici l’info.

On reste tout le temps dans l’idée de base que tout ce que l’on cuisine doit être le plus local possible à presque 100 % lorsqu’on est capable . Les entrepreneurs souhaitent donner un service de boulangerie aux différents commerçants ainsi qu’aux habitants du quartier à leur façon . De cet objectif est né l’idée d’offrir entre autres un bar à beurre, un service d’apéro et différents produits tels que du vin pour emporter et des charcuteries.

« Notre but premier n’est pas d'arriver dans le paysage en disant que l’on va faire du meilleur pain que tout le monde. […] Nous, on va le faire à notre façon un peu comme un restaurant qui ouvre et qui décide qu’il va offrir un service qui existe déjà en ville. Il va le faire à sa façon. » — Une citation de Daniel Charbonneau, copropriétaire de la boulangerie Les Bâtards.

Située au 52 rue Alexandre, l'entreprise remplacera la boulangerie La Mie de la couronne. Évidemment qu’on a gardé le meilleur de toutes ces connaissances-là avec nous pour continuer. On va offrir une autre offre en plus de celle-là, mais c’est sûr que les gens qui utilisent ce pain-là depuis des années ne seront pas trop perdus à la réouverture , a rassuré M. Charbonneau.

La boulangerie Les Bâtards ouvrira ses portes au public le 13 mai.