Printemps érable en Outaouais : des manifestants demandent réparation

Des manifestants qui prenaient part au printemps étudiant en Outaouais il y a 10 ans, demandent aujourd’hui réparation pour avoir été arrêtés « illégalement et de façon arbitraire » . Une action collective, qui regroupe 180 personnes, a été déposée il y a plusieurs années et elle sera finalement entendue par un juge en novembre prochain. Une autre demande d'action collective est également en cours.

Quand on était venu manifester, il y a 10 ans, c’était surtout contre la judiciarisation du conflit , explique Simon Lespérance, représentant pour l’action collective du 18 avril 2012. Il rappelle qu'à l'époque, ceux qui s’opposaient à la grève, alias les carrés verts, avaient fait une demande d’injonction pour forcer la reprise des cours.

« La liberté d’expression, moi, je crois à ça et je trouve ça super important. Mais malheureusement, les carrés verts ne s’y sont pas pris de la bonne façon. » — Une citation de Simon Lespérance, représentant de l'action collective

Il ajoute que ces opposants auraient mieux fait de procéder à un vote au sein de leur assemblée étudiante.

Ce jour-là, le 18 avril 2012, un groupe avait entrepris de marcher entre les pavillons Alexandre-Taché et Lucien-Brault de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), en empruntant la promenade du Lac-des-Fées. Selon Simon Lespérance, la manifestation était pacifique et la police escortait les marcheurs.

Puis, tout à coup, l’escouade anti-émeute du Service de police de Gatineau (SPVG) a été déployée sur les lieux et les manifestants sont pris en souricière.

Par la suite, plusieurs manifestants ont été arrêtés en vertu de l’article 500.1 du Code de la sécurité routière, selon lequel il est interdit d’entraver la circulation dans les rues. Ils ont ensuite été emmenés par fourgons cellulaires et par autobus dans divers postes de police de la région.

Une détention illégale et arbitraire

Ce qu’on dénonce, c’est qu’au moment où les policiers ont jugé la manifestation illégale, s'ils nous avaient simplement remis des contraventions et libérés sur les lieux, ça aurait été un moindre mal , évoque Simon Lespérance. Dans son cas, il a été amené à un poste de police sur le boulevard Gréber à Gatineau, à près de 10 kilomètres du lieu de l’arrestation.

Il assure que ses collègues et lui auraient quitté les lieux si la police leur avait demandé. On avait autre chose à faire cette journée-là , souligne-t-il. On ne voulait pas passer la journée sur la promenade du Lac-des- Fées, mais le problème, c’est que les policiers ne nous ont pas laissés partir.

Le printemps étudiant de 2012 a soulevé les passions en Outaouais (archives). Photo : Radio-Canada

Une fois aux postes de police, ils ont aussi dû prendre une photo avec un carton d’identification. Si vous dépassez la limite de vitesse, on ne prendra pas votre photo et on ne vous transportera pas au poste de police : on va vous donner une contravention , dénonce M. Lespérance, en ajoutant que l’article 500.1 du Code de la sécurité routière a par ailleurs été invalidé en 2016.

Dans l’action collective, on relate que la plupart des manifestants ont été en état d’arrestation pendant plus de quatre heures et qu’ils ont été privés d’eau et de nourriture pendant cette période, malgré la chaleur.

On dénonce une détention illégale et arbitraire , une atteinte au droit de manifester et de s’exprimer, en plus d’une atteinte au droit d’être traité avec dignité et humanité. Les membres de l’action collective demandent notamment à être dédommagés et se disent ouverts à un règlement hors cour.

« Il y a des pourparlers entre mes avocats et les avocats de la Ville de Gatineau. Mais si jamais les pourparlers échouent, il va y avoir un procès de plusieurs jours en novembre et un juge va évaluer le bien-fondé de notre action collective. » — Une citation de Simon Lespérance, représentant de l'action collective

Manifester… en suivant les consignes

Le représentant de l’action collective dénonce par ailleurs le fait que les policiers d’Ottawa ont toléré la manifestation de camionneurs pendant un long moment avant de signifier à ces manifestants leur intention d’intervenir.

On a reçu aucun avertissement , déplore Simon Lespérance, en insistant sur le fait que la liberté d’expression est un droit fondamental , mais qu’il est primordial de respecter certaines règles.

Le droit de manifester pacifiquement peut s’exercer, mais pas à n’importe quel prix. Il ne faut pas le faire en dérangeant les autres comme on a vu à Ottawa , note-t-il. Il y a une différence entre ce qu'on faisait et la manifestation de camionneurs qui ont klaxonné jour et nuit, qui ont occupé un centre-ville, qui ont coûté une fortune au service de police et qui ont eu des répercussions énormes. Nous, ce n’était pas du tout ça.

Une autre action collective en cours

Le 19 avril 2012, une autre arrestation massive en lien avec le printemps étudiant a donné naissance à une action collective de 148 personnes. Celle-ci en est actuellement à la demande introductive d’instance, soit la première étape afin d'intenter un recours.

Caroline Monast-Landriault, qui était militante pour la gratuité scolaire en 2012, en fait partie. Cette journée-là, en 2012, elle était venue de Montréal, où elle étudiait à l’Université du Québec à Montréal UQAM , pour manifester à Gatineau.

Il y avait une solidarité entre les universités du Québec pour faire respecter le droit de grève , se rappelle-t-elle. Quand je suis arrivée, c’était super calme. On marchait dans la rue, mais on a rapidement vu que les policiers nous attendaient.

Caroline Monast-Landriault, militante pour la gratuité scolaire Photo : Radio-Canada

Elle explique que des élèves de l’Université du Québec en Outaouais UQO , à un moment, ont voulu rentrer à l’intérieur de l’université. Ils avaient le droit, c’était leur école, mais les policiers les empêchaient d’entrer. Malgré tout, dit-elle, c’est resté assez calme quand même .

Un groupe de manifestants, duquel elle faisait partie, a finalement réussi à entrer à l’intérieur de l’université et a abouti à la cafétéria.

On était attendus à l’intérieur , relate Caroline Monast-Landriault, en faisant référence à la présence de policiers. Selon elle, les manifestants qui étaient coincés dans la cafétéria voulaient tenir une assemblée improvisée et partager leurs réflexions sur leur vision de ce que devrait être l’université au Québec .

Les policiers ont finalement arrêté les manifestants pour méfait; ils les ont menottés, mis sur des autobus et transportés vers différents postes de police où ils ont été détenus dans des cellules. On était 15 à 20 personnes dans la même cellule, alors que c’était normalement fait pour 3 ou 4 personnes , se souvient Mme Monast-Landriault.

Je n'avais jamais été arrêtée de ma vie. À Montréal, même s’il y avait beaucoup de policiers pendant les manifestations, je ne pensais pas qu’on allait m’arrêter. Je me suis dit : "On s’en va à Hull, ça va être tranquille." Donc, j’ai trouvé ça un peu absurde , laisse tomber l’ancienne militante.

Le lendemain, tous ceux qui avaient été arrêtés se sont rejoints sur Facebook où ils ont créé un groupe pour s’entraider avec la paperasse juridique. C’est une des membres du groupe qui a pris les devants, explique Caroline Monast-Landriault, et qui a fait les démarches pour lancer une action collective.

Avec les informations de Christian Milette et de Rosalie Sinclair