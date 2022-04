Encore de la neige attendue cette semaine dans la région

Environnement Canada prévoit des accumulations d'environ cinq centimètres de neige pour la journée de mardi au Saguenay et au Lac-Saint-Jean pour le retour au travail après le congé de Pâques. De forts vents sont aussi prévus alors que les rafales pourraient atteindre jusqu’à 60 km/h par endroits.

Les averses de neige devraient commencer tôt dans la matinée. Cette neige pourrait se transformer en pluie en cours de journée. Ce sera aussi la journée la plus froide de la semaine avec un maximum prévu de 1 degré Celsius, tant au Saguenay qu’au Lac-Saint-Jean.

Et après la neige, c'est de la pluie qui est attendue jeudi et vendredi avec des maximums de 4° C et 5° C. Le soleil ne devrait pas faire son apparition avant samedi.