Une deuxième édition pour le Défi 1000 gestes pour la nature

Afin d'inciter les jeunes et leurs proches à poser des gestes pour l’environnement, le défi nettoyage est le fruit d’une association entre Mission 1000 tonnes et la revue québécoise Les Explorateurs. En environnement, ça arrive souvent de se sentir un peu trop petit devant l’ampleur des enjeux environnementaux. […] Nous on a décidé de redonner le pouvoir aux gens de faire partie de cette solution-là , a mentionné la cofondatrice de Mission 1000 tonnes, Lyne Morissette en entrevue à l’émission Par ici l’info. Avec 6000 gestes posés partout au pays l’an dernier, le défi revient pour une deuxième édition.

Le geste, ce n’est pas nécessairement de nettoyer. Cela peut être de décider à la maison de prendre des sacs à lunch réutilisables ou encore de s’équiper pour avoir du zéro déchet. Selon Mme Morissette, 80 % des déchets qui se retrouvent dans les océans proviennent de la terre. C’est pourquoi elle affirme que tous les gestes comptent.

La scientifique a d’ailleurs observé un changement dans l’éducation relative à l’environnement. « Avant nous les scientifiques, on expliquait les problèmes et on les vulgarisait le mieux possible. […] Maintenant les enjeux sont tellement grands que si on fait cela, souvent en parlant de changements climatiques, parler d’animaux malades, de biodiversité qui disparaît, cela paralyse les gens. Ils se sentent petits, puis il n’y a pas d’action qui est posée. » Mme Morissette est d’avis que le discours des scientifiques doit être porteur d’espoir. Le (défi) 1000 gestes pour la nature, ça s'insère complètement dans cette nouvelle approche-là qu’on a en écologie de la conservation. D’inspirer par des histoires qui marchent au lieu de juste dire: ‘’Ça va mal, ça va mal, ça va mal!''