De la neige sur Québec mardi

Même si le printemps s'est bel et bien installé à Québec, la météo nous réserve encore des surprises sur la région! Cinq centimètres de neige sont attendus dans la nuit et la journée de mardi.

Un nouveau système, qui vient de se former sur la côte est américaine, va apporter de l'air froid sur la région en remontant vers le Québec.

La neige va débuter à Québec dans la nuit pour se poursuivre tôt mardi matin. Cinq centimètres de neige, d'une neige assez mouillée et lourde, sont attendus, alors que le mercure se tiendra autour des 0 oC, 1 oC et 2 oC.

La neige devrait tomber à un rythme assez soutenu pendant 12 h et devrait s'estomper en journée. Ce sera également venteux mardi matin, alors que des rafales de 70 km/h sont attendues du nord-est. Des pannes de courant sont à prévoir.

Ailleurs dans la région, on attend 10 cm de neige sur Montmagny, 10 à 15 cm sur la Beauce et Charlevoix, ainsi que 20 cm en montagne, dans la Réserve faunique des Laurentides, Les Escoumins et Saguenay, avec possibilité de poudrerie.

Avec les informations de Marie-Audrey Houle