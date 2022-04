Québec attire les touristes pour Pâques

En ce long week-end de Pâques, la Capitale-Nationale retrouve ses visiteurs. Les rues et les commerces sont fort achalandés. Mieux, les taux d’occupation dans certains hôtels sont comparables à ceux enregistrés en temps normal, en été.

C’est incroyable , s’enthousiasme Alupa Clarke, le directeur général de l’Association hôtelière de la région de Québec.

Dans Lévis, Sainte-Foy, Lebourgneuf, les hôtels sont pleins à hauteur de 70 à 90 % de leur capacité. Dans ceux en centre-ville, ça va de 50 à 70 % de taux d’occupation.

Les hôteliers de Québec et des alentours qu'a interrogés Alupa Clarke, le directeur général de l’Association hôtelière de la région de Québec, lui ont dit avoir beaucoup de clients pour le week-end de Pâques. Photo : Radio-Canada

Rien à voir avec les pourcentages observés en début de mois - Nous étions à 38 % en moyenne - et l’année dernière au moment des fêtes pascales - c’était quatre fois moins important .

Pas le même contexte

Bien entendu, il y a 12 mois, le contexte sanitaire n’incitait pas aux escapades et aux flâneries. Une odeur de liberté et de plaisirs retrouvés émane de Pâques 2022.

Le port du masque en intérieur demeure la seule restriction imposée par les autorités pour contenir la propagation du coronavirus.

Qui sont les visiteurs de cette fin de semaine? Des familles qui viennent rendre visite à leurs proches et aussi des touristes étrangers, américains et français notamment.

Les gens se déconfinent partout dans le monde, les touristes sont de retour.

De bon augure pour l'été

Cette affluence fait les affaires des restaurateurs. Au Cochon Dingue Saint-Jean, le brunch de Pâques a affiché complet.

On a pris les premières réservations il y a trois semaines pour des groupes allant de 6 à 15 personnes. On a dû refuser du monde tellement on avait de demandes , révèle Éric Douabel le gérant.

Au Cochon Dingue Saint-Jean, dimanche, le brunch de Pâques a affiché complet. Photo : Radio-Canada

Il ne s’en cache pas : s’il avait pu pousser les murs pour accueillir plus de clients, il l’aurait fait.

Après deux ans de pandémie qui ont mis à mal leur industrie, cette reprise d’activité fait espérer aux professionnels du tourisme que le meilleur est devant eux. Alupa Clarke veut y croire.

Les pronostics pour la saison estivale sont excellents. Le Centre des congrès va être bondé. Et Québec reste une destination privilégiée par les Québécois qui décident de voyager dans leur province.

D'après les informations d'Alexane Drolet