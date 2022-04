Geneviève Lalonde annonce qu’elle prend une pause de la compétition

Elle ne prend pas sa retraite, précise-t-elle.

Cette pause consiste à prendre des mesures pour améliorer mon bien-être mental et ma santé physique afin d'être pleinement préparée pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris , a-t-elle écrit vendredi dernier.

L'Acadienne maintenant âgée de 30 ans était des derniers Jeux d'été, à Tokyo l'an dernier, où elle a établi le nouveau record canadien du 3000 m steeple. Par une température caniculaire de 39 °C, elle avait franchi la distance en 9 minutes et 22,64 secondes.

Pour la prochaine génération, même pour la génération qui existe maintenant, c'est important de savoir que c'est bien de prendre du temps pour soi-même, puis de réaliser qu'on n'est pas des robots , déclare la coureuse olympique, et c'est correct de, des fois, pas faire les choses que les gens attendent de nous .

Geneviève Lalonde durant les qualifications du 3000 m steeple aux Jeux olympiques de Tokyo, le 1er août 2021. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Les athlètes de sa discipline s'entraînent intensivement et prennent part à des épreuves des mois d'avril à septembre.

Rappelant qu'elle fait de la compétition depuis 12 ans, Geneviève Lalonde qualifie d' intenses les dernières années.

Quand tu fais de la course de longue distance, t'as pas de saison off , mentionne la Néo-Brunswickoise, en entrevue de son domicile de Victoria, en Colombie-Britannique. Moi et mon mari, on avait souvent juste deux semaines pour, peut-être, retourner visiter la famille.

En 2019, après dix ans, j'ai quitté un environnement d'entraînement malsain qui était psychologiquement traumatisant à Guelph, en Ontario, a-t-elle aussi indiqué.

Non seulement elle est partie à l'autre bout du pays pour s'installer à Victoria, mais elle a dû s'entourer d'une nouvelle équipe d'entraîneurs pour se préparer à Tokyo 2020.

Les Jeux de Paris 2024 toujours dans sa mire

Geneviève Lalonde continuera de courir pendant cette pause et espère pouvoir apprécier le sport qu'elle aime, sans la pression des compétitions.

Geneviève Lalonde est originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Mathieu Bernier

J'ai encore le feu , lance-t-elle. L’Acadienne compte bien se lancer à la poursuite, le temps venu, d’une qualification pour les Jeux olympiques d’été de Paris, en 2024. Avant Tokyo, elle avait représenté le Canada aux Olympiques à Rio, en 2016.

Mais je sais que j'ai besoin de prendre un été pour explorer toutes les autres choses que je veux faire, puis là revenir avec cette étincelle-là , précise-t-elle.

Geneviève Lalonde indique qu'elle et son conjoint prévoient faire pour la première fois cette année un voyage qui n'est pas lié au sport.

Elle planifie aussi de passer au Nouveau-Brunswick durant cette période.